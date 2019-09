S Pietro Clarenza CT | nella Scuola della Polizia Penitenziaria l’autoclave non funziona

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) A causa del malmento dell'autoclave, rischia di rimanere senza acqua corrente la sede di via dei Papaveri, 13, a San(CT),di Formazione e Aggiornamento del Corpo die del Personale dell'Amministrazione. A lanciare la denuncia sulle condizioni in cui versa la struttura Armando Algozzino, S.Commissario nazionaleUilpa PolPen. Una richiesta mai ascoltata Il mancatomento dell'autoclave si deve non ad un guasto repentino, bensì ad una progressiva rottura delle quattro pompe che alimentano la stessa che, nel tempo, sono andate via via logorandosi e per la cui sostituzione era stata fatta più volte sollecito da parte del sindacato all'Amministrazione. Quest'ultima, come denuncia infatti il sindacato, non si sarebbe preoccupata di provvedere al finanziamento per sostenere i costi per gli interventi necessari nei tempi ...

sicilmedwebtv : Scuola della Polizia Penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT), l’autoclave non funziona... - informazionecs : SAN PIETRO CLARENZA (CT), NEI LOCALI DELLA SCUOLA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA L’AUTOCLAVE NON FUNZIONA - rosylily78 : RT @giovannaconfal4: @MunaronLuisella @Maya97156911 Se turi va in strada muore . A mascali di giarre c'è un canile bellissimo gestito con… -