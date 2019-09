Rosanna | mamma record a 62 anni | Riccardo mi ha ringiovanita

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Andrea Pegoraro La donna, che oggi ha 87, ha avuto un figlio nel 1994 grazie alla fecondazione assistita del dottor Antinori. Ha cercato la gravidanza dopo la morte del primo figlio in un incidente stradale Il 18 luglio 1994 è diventata lapiù vecchia d'Italia. Ebbe un figlio a 62e venne criticata molto per la sua scelta. Nonostante questo,Della Corte si sentee in un’intervista al Corriere della Sera racconta i momenti che hanno portato alla nascita del figlio, il quale venne alla luce nella clinica Villa Luisa di Roma. La donna, da tempo in menopausa, ha potuto realizzare il suo sogno grazie alla fecondazione assistita del dottor Severino Antinori. All’epoca lei e suo marito, che ora non c’è più, salirono agli onori della cronaca attirando molti cronisti e operatori televisivi.oggi ha 25e lavora in un ...

infoitestero : Rosanna mamma a 63 anni: «Riccardo mi ha ringiovanita» - Piergiulio58 : Rosanna mamma a 63 anni: «Riccardo mi ha ringiovanita» - - fperonaci : Una storia che fa pensare: quando è giusto essere mamma? -