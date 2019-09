Rosanna Lambertucci | Ho perso 6 figli Elisa morì appena nata | dopo anni ho

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) Le gravidanze sfortunate, la paura della morte e le grandi perdite., ospite della puntata di “Verissimo” di sabato 28 settembre, ha confidato a Silvia Toffanin i dolori che hanno attraversato la sua esistenza. Prima fra tutte, la perdita di unaa a pochi giorni dal parto.“Aspettavo una bambina che non è vissuta, si chiamava. Una notte mi ero sentita male: avevo in corso un distacco della placenta. C’era un’enorme emorragia. Avevo svegliato mio marito Alberto per andare a Roma. Mentre eravamo per strada pensavo a mio papà che era morto perché era arrivato troppo tardi in ospedale”, ha confessato la conduttrice davanti alle telecamere di Canale 5.La situazione dellaera grave: “Il mio ginecologo aveva capito subito di cosa si trattava e aveva detto che dovevo essere operata ...

