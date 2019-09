Roma | Smalling racconta la sua dieta vegana | “Ho mandato tante ricette a Lukaku”

Roma-Atalanta 0-0 La Diretta Smalling al debutto. Fuori Mkhitaryan - dentro Florenzi : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Roma-Atalanta - dalle 19.00 La Diretta Smalling al debutto. Fuori Mkhitaryan - dentro Florenzi : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Roma-Atalanta live - le formazioni ufficiali : dentro Spinazzola - Smalling e Zaniolo - fuori Duvan Zapata : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. Roma-Atalanta, LE formazioni ...

Roma-Atalanta live - le formazioni ufficiali : dentro Spinazzola - Smalling e Zaniolo : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. Roma-Atalanta, LE formazioni ...

Probabili formazioni 5^ giornata : Roma con Zaniolo e Smalling. Inter - dubbio Lukaku : Probabili formazioni 5 giornata- Archiviata la 4^ giornata di campionato, tutto pronto per il turno infrasettimanale valido per il 5° turno. Juventus impegnata a Brescia, Inter-Lazio e Napoli-Cagliari. Aprirà le danze la sfida tra Verona e Udinese, con padroni di casa chiamati a riscattare la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Leggi anche: Pagelle e […] L'articolo Probabili formazioni 5^ giornata: Roma con Zaniolo e ...

Roma-Atalanta : scatta l’ora di Smalling nel primo impegno infrasettimanale : Roma – Partita infrasettimanale per le 20 squadre di serie A, impegnate nel 5° turno di campionato. La Roma di Paulo Fonseca scenderà in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico, nell’inedito orario delle 19, contro la temibile Atalanta di Gian Piero Gasperini. I giallorossi vogliono la terza vittoria consecutiva, quarta se consideriamo la partita di Europa League contro l’Istanbul. I nerazzurri cercano invece il ritorno ai ...

Roma-Atalanta - Fonseca ha le idee chiare : “Dzeko e Kolarov non possono riposare - domani gioca Smalling” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro l’Atalanta, svelando parte della formazione Momento positivo per la Roma che, dopo il pareggio nel derby, ha inanellato tre vittorie consecutive compresa quella in Europa League con il Basaksehir. Un gioco fluido e una grande capacità realizzati per i giallorossi, che stanno beneficiando della cura Fonseca. Luciano Rossi AS ...

Roma - infortunio Smalling : tegola per Fonseca - i tempi di recupero : infortunio Smalling- Piccola tegola e leggero allarma in casa Roma. Come evidenziato da “Goal.com“, l’ex difensore del Liverpool, nell’ultimo allenamento odierno ha riportato un leggero problema muscolare. Ko che potrebbe costringere il centrale giallorosso ad alzare bandiera bianca in vista del match di domenica contro il Sassuolo. Le sue condizioni fisiche verranno monitorate con calma […] L'articolo Roma, ...

Roma-Sassuolo : Fonseca non rischia Smalling - prima chiamata per Miki e Kalinic : Roma – Sosta alle spalle e ripresa del campionato alle porte. Dopo due settimane di stop per gli impegni con le nazionali torna la serie A. La Roma sarà impegnata questo pomeriggio alle 18 nella gara casalinga contro il Sassuolo, per la terza giornata della manifestazione corrente. I giallorossi vanno alla caccia del primo successo stagionale dopo i 2 pareggi ottenuti con Genoa e Lazio, per il Sassuolo invece 3 punti ottenuti ...

Roma - infortunio Smalling : tegola per Fonseca - i tempi di recupero : infortunio Smalling- Piccola tegola e leggero allarma in casa Roma. Come evidenziato da “Goal.com“, l’ex difensore del Liverpool, nell’ultimo allenamento odierno ha riportato un leggero problema muscolare. Ko che potrebbe costringere il centrale giallorosso ad alzare bandiera bianca in vista del match di domenica contro il Sassuolo. Le sue condizioni fisiche verranno monitorate con calma […] L'articolo Roma, ...

Roma-Sassuolo - Fonseca in conferenza stampa : “Smalling out - Mkhitaryan è pronto” : La Roma si prepara per la gara di campionato contro il Sassuolo con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria in campionato dopo i due pareggi nelle prime due giornate, contro i neroverdi non ci sarà Smalling a causa di un infortunio. “Ha accusato un piccolo fastidio all’adduttore, non è niente di grave, in ogni caso abbiamo deciso di non correre rischi – ha evidenziato in conferenza stampa il tecnico della Roma ...

Probabili formazioni Roma-Sassuolo : fuori Smalling - Mkhitaryan subito nella mischia : Probabili formazioni Roma-Sassuolo – Giallorossi alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo i due pareggi con Genoa e Lazio, neroverdi che vogliono fare bella figura all’Olimpico dopo il poker inflitto alla Samp. Cambia un po’ Fonseca. Smalling si fa male, Mancini affianca Fazio dietro. Confermati i terzini, mentre in mediana c’è Veretout. Davanti, esordio per il neo acquisto Mkhitaryan. Per De Zerbi sono ...

Serie A - le ultime dai campi : la Roma perde Smalling - problemi anche per Torino - Cagliari e Udinese : La Serie A torna in campo per la terza giornata del campionato, si preannuncia un turno scoppiettante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si apre con la sentita partita tra Fiorentina e Juventus, poi in campo Roma ed Inter. Nel lunch match della domenica in campo Genoa e Atalanta, poi diversi scontri per la salvezza, la Lazio impegnata sul campo della Spal, la Roma affronta il Sassuolo, il Milan contro ...

Roma - infortunio Smalling : tegola per Fonseca - i tempi di recupero : infortunio Smalling- Piccola tegola e leggero allarma in casa Roma. Come evidenziato da “Goal.com“, l’ex difensore del Liverpool, nell’ultimo allenamento odierno ha riportato un leggero problema muscolare. Ko che potrebbe costringere il centrale giallorosso ad alzare bandiera bianca in vista del match di domenica contro il Sassuolo. Le sue condizioni fisiche verranno monitorate con calma […] L'articolo Roma, ...