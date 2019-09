Roma | ragazza di 13 anni morta dopo un volo dal nono piano La polizia | «Si è suicidata»

Roma : ragazza trovata impiccata nel parco : Brutta sorpresa per il custode del parco di Galla Placidia a Roma che, questa mattina all'alba, appena arrivato sul posto di lavoro, ha scoperto il corpo impiccato di una giovane ragazza. Il macabro ritrovamento sarebbe avvenuto all'incirca alle 6:45 di stamattina, 12 settembre, e l' uomo addetto alla custodia del parco, situato nell'omonima via in zona Portonaccio, avrebbe avvisato tempestivamente le autorità. Gli inquirenti, coadiuvati dalla ...

Roma - ragazza di 18 anni trovata impiccata con le mani legate in un parco giochi : Una ragazza di 18 anni è stata trovata impiccata con le mani legate da fascette nell’area giochi del parco Galla Placidia nel quartiere Sant’Ippolito, a Roma. I genitori avevano denunciato la sua scomparsa nella serata di mercoledì, spiegando che si era allontanata da casa intorno alle 21.15 e non vi aveva più fatto ritorno. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina all’alba dal custode del parco. Sembra che la ...

Roma - strangolò la ex ragazza e le diede fuoco : ergastolo per Vincenzo Capuano : ergastolo per Vincenzo Capuano, l'uomo che uccise la sua ex ragazza Sara Di Pietrantonio, 22 anni, il 29 maggio del 2016 a Roma. Capuano secondo la ricostruzione degli inquirenti, incapace di accettare la fine della relazione, speronò l’auto di Sara e dopo averla strangolata diede fuoco alla donna il cui corpo venne trovato semicarbonizzato dai vigili del fuoco. Omicidio di Sara Di Pietrantonio, ...

Romania - ragazza 15enne uccisa dopo gli abusi : il 112 non l’aveva presa sul serio (audio) : Un intero Paese sotto shock: la vicenda di Alexandra Macesanu ha destato molto scalpore in Romania. La 15enne è stata rapita da un meccanico di 65 anni, Gheorghe Dinca, mentre faceva autostop verso casa: l’uomo avrebbe abusato della giovane prima di ucciderla e bruciare il suo corpo. L’aspetto più sconcertante della vicenda è che la vittima, durante la prigionia, era riuscita a telefonare al 112, ma l’operatrice del numero di emergenza l’aveva ...

Segregata e stuprata per giorni dall'ex - ragazza di 28 anni si salva lanciandosi dall'auto a Roma : Segregata, picchiata e violentata per tre giorni. E’ l’incubo vissuto da una 28enne, rapita dal suo ex, un 30enne albanese con precedenti di polizia. L’uomo, irregolare sul territorio italiano, con a carico un ammonimento del questore di Perugia, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia.La vittima degli abusi è riuscita a salvarsi lanciandosi dall’auto in corsa. Una volta in fuga è stata salvata ...