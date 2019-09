Rocco Siffredi | Il sesso con mia moglie è diverso Lei conferma | È

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Luana Rosatoe laRosa Caracciolo hanno risposto alle accuse di chi sostiene che il loro matrimonio non si basi sulla fedeltà coniugale e si lasciano andare a rivelazioni sulla vita privata Ospiti di Live! Non è la d’Urso,e laRosa Caracciolo hanno risposto alle accuse di chi sostiene che una coppia come la loro, composta da due attori porno, non possa essere felice come cercano di mostrare davanti alle telecamere. Davanti alle cinque sfere,e Rosa non hanno esitato a replicare anche alle domande più sconvenienti dei moralisti che hanno sostenuto che il loro matrimonio non si basi sulla fedeltà coniugale e, dunque, non possa essere considerato alla stregua delle unioni classiche. Tra i più accaniti nei confronti della coppia, Paolo Brosio e Aida Nizar, che hanno puntato il dito controe la Caracciolo certi del fatto ...

