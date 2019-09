Ritorna “Il Gusto del Pollino” | Viggianello protagonista in autunno

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Da ormai sette anni è il borgo di, tra i più belli d’Italia, ad essere ilindiscusso del periodo autunnale. L’ampio anfiteatro del borgo del Pollino si riempirà anche quest’anno a partire da 5 ottobre di stand di prodotti tipici e degustazioni con show-cooking dedicati ai funghi e alle castagne. Gli appuntamenti, organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio, continueranno fino a metà novembre al fine di incentivare i tanti turisti a scegliere come meta autunnale le strutture ricettive di. “Puntiamo fortemente sui mercatini d’con le degustazione dei funghi e delle castagne – dice l’Assessore al turismo Adalberto Corraro – con lo scopo di valorizzare i nostri prodotti tipici e tutto quello che di tantoso la montagne e i boschi del Pollino in questo periodo ci offrono. ...

TizianaFerrario : Guardi lui rivedi lei. La forza di una madre,il bisogno di un figlio di raccoglierne l’eredità,di andare oltre il t… - LegaSalvini : ++ ATTENZIONE! RITORNA LO 'IUS SOLI'! ++ Il parlamentare PD lo chiede ai 5 Stelle: cittadinanza automatica ai figli… - SassiLive : DAL 5 OTTOBRE A VIGGIANELLO RITORNA “IL GUSTO DEL POLLINO” -