Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2019) Diffondere la bellezza nel mondo attraverso una serie di progetti virtuosi per la tutela, riqualificazione e valorizzazione del. Da queste premesse nasce la campagna internazionale "IBeauty", promossa da Davines e comfort zone che giunge quest'anno alla quinta edizione. Molti i progetti in programma, tra cui anche uno dedicato alla valorizzazione della città di Parma e della sua tradizione chimico-farmaceutica. Adotta un luogo Per l'edizione 2019 il tema scelto è "Adotta un luogo". Un appello rivolto a tutta la community Davines di professionisti della bellezza: filiali, distributori, saloni e centri estetici di tutto il mondo saranno infatti chiamati a contribuire con una proposta per salvare un patrimonio a rischio. In altre parole, adottare un luogo per restituirlo alla sua bellezza originaria, preservandone le risorse naturali e ...

mariogug : RT @SkyTG24: Riscoprire le bellezze del territorio: il progetto 'I Sustain Beauty' - SkyTG24 : Riscoprire le bellezze del territorio: il progetto 'I Sustain Beauty' -