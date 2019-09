Riportare la magia alla Reggia di Caserta | l' obiettivo della direttrice Teresa Maffei

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Trasformare il Palazzo Reale dinel "parco più bello del mondo". Questo è lo scoponuovaguidada poco più di due mesi:, docente universitaria, laureata in architettura con indirizzo restauro e presidente di Icom Italia (International Counsil of Museums) dal 2016, è pronta a fare il possibile per restituire a Palazzo Reale la gloria e la magnificenza che gli appartengono dsua creazione progettata da Luigi Vanvitelli per i Borbone di Napoli, storici proprietari del palazzo situato nel cuore. L'architettoha partecipato ad inizio settembre al Congresso generale di Icom tenutosi a Kyoto, incontrando in questa occasione i responsabili dei musei cinesi per mettere a punto l'accordo per la grande mostra dell'Esercito di Terracotta (un insieme di statue di un esercito simbolico destinato a servire il primo ...