Rifiuti Roma | i vertici Ama a un passo dalle dimissioni dopo il ‘no’ del Comune al

Emergenza Rifiuti a Roma - addio maxi proroga. Ama : "È il collasso". FOTO : Nessun posto dove scaricare i camion dell'Ama. Rinnovata l'ordinanza Salva-Roma che consentirà di fare fronte allo smaltimento della spazzatura in attesa che tornino in piena operatività gli impianti della città e gli accordi con le altre Regioni

La sentenza dei romani : servizi bocciati - Tpl e Rifiuti colano a picco : Roma – I romani bocciano il livello dei servizi della Capitale. È 5,3 su 10, ancora in calo dopo lo scorso anno, il giudizio medio dei cittadini sui servizi pubblici offerti da Roma Capitale: tutti i 18 quelli analizzati sono in calo tranne l’idrico, che raggiunge il 7,8, mentre a toccare il fondo sono i trasporti (4,1) e soprattutto l’igiene urbana (2,7 ai rifiuti, 2,8 alla pulizia stradale). I più insoddisfatti in media sono in I Municipio ...

Effetto caos Rifiuti a Roma - topi nei palazzi : boom disinfestazioni : A Roma è boom di topi d?appartamento. Non in senso figurato: a intrufolarsi sempre più spesso dentro case e condomìni sono i ratti, quelli veri, in buona compagnia di...

Rifiuti : Quagliuolo (Conai) - 'differenziata a Roma? È'di pessima di qualità' : Roma, 26 set. - (AdnKronos) - "A Roma dicono di aver raggiunto il 43% della raccolta differenziata ma io dico che stanno allo zero percento. La differenziata di Roma è di pessima qualità". Così il presidente del Conai, Giorgio Quagliuolo, in occasione della presentazione dell’VIII rapporto sulla ban

Roma - il piano del governo per la riforma della Capitale : nuova governance - più fondi e poteri - investimenti per Rifiuti e trasporti : La “piccola Roma” e la “grande Roma”. Come Parigi o, ancor di più, come Londra. Con governance, fondi e poteri speciali. Se ne parla da anni, ma di concreto si è fatto molto poco, quasi nulla. Con l’arrivo del governo sostenuto da M5s e Pd, c’è stata un’accelerazione e la riforma di Roma Capitale è finita alla voce priorità sulla scrivania del neo ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, insieme all’altro grande tema del suo mandato: ...

Emergenza Rifiuti a Roma : 1.000 tonnellate ancora a terra : Roma – Altra settimana di passione sul fronte rifiuti a Roma. Le cause sono sempre le stesse: non tutto l’indifferenziato prodotto dalla città trova altrettanto spazio negli impianti di trattamento regionali o extraregionali, visto che la Capitale non ne ha a sufficienza per chiudere il ciclo di gestione dentro i propri confini. Ama ha inoltre necessità di liberare la fossa di ricezione del Tmb di Rocca Cencia, dove i rifiuti si ...

Rette - Rifiuti e altre imposte. A Roma stretta sui pignoramenti già a partire da 16 euro : stretta del Campidoglio per chi non paga le imposte comunali. Nel mettere ordine tra i diversi testi che disciplinano i tributi di competenza comunale - dalla retta scolastica alla tassa sui rifiuti - con i relativi ricorsi, il Comune di Roma ha reso più stringenti i termini per i pignoramenti che in alcuni casi saranno possibili già a partire da crediti per 16 euro. L'Assemblea capitolina ha recentemente approvato il nuovo ...

Rifiuti - Cerroni rinviato a giudizio. Ma i tre impianti del ‘Supremo’ sono fondamentali per Roma. Da Malagrotta all’Ama : ecco i nodi : La città di Roma aggrappata a Manlio Cerroni e ai suoi tre impianti. Gli stessi per i quali l’anziano re dei Rifiuti capitolini dovrà affrontare l’ennesimo processo. Al centro del rinvio a giudizio ottenuto dal pm Alberto Galanti nei confronti del “Supremo”, infatti, c’è il presunto malfunzionamento – dal 2006 fino al 2013 – dei due impianti tmb (trattamento meccanico-biologico) di Malagrotta e l’attivazione senza autorizzazione del ...

Roma - a processo Manlio Cerroni e altri sette per gestione abusiva di Rifiuti e frode : Nove mesi fa aveva incassato un’assoluzione dopo che i giudici erano stati quasi otto ore in camera di consiglio. Ma per l’imprenditore Manlio Cerroni e per altri sette imputati è arrivato un nuovo rinvio a giudizio. Lo ha deciso il gup di Roma accogliendo la richiesta del pm Alberto Galanti che aveva chiesto invocato il processo per reati che vanno, a seconda delle posizioni, dalla gestione abusiva di rifiuti, all’abuso d’ufficio, ...

Rifiuti Roma - chiude il Tmb Salario : la Regione revoca l’autorizzazione d’impatto ambientale. Ora la Capitale resta con un impianto pubblico : Mai più Tmb Salario. Almeno per un bel po’. La Regione Lazio ha revocato l’autorizzazione d’impatto ambientale (Aia) concessa nel 2011 all’impianto per il trattamento di Rifiuti di Roma nord, andato completamente distrutto nel rogo dell’11 dicembre 2018, episodio su cui la Procura indaga contro ignoti per disastro doloso. Il sito era da anni nel mirino dei residenti per i miasmi che si propagavano nei quartieri limitrofi alla via Salaria, dovuti ...

Roma - l’insegnante che trasforma i Rifiuti in lampade di design : ‘’Ne farò una casa-galleria’’ : Paolo Romano è un insegnate di design in una scuola superiore di Roma. Da qualche anno ha deciso di non buttare alcuni degli oggetti di uso comune legati soprattutto al cibo e di dar loro una nuova vita, molto diversa da quella precedente. Nascono così i lampadari creati con i vasetti di yogurt liquido e con i contenitori della ricotta o le lampade realizzate con i barattolini di latta dei legumi. “Questa idea – ha spiegato ...

Regione Marche disponibile a trattare parte dei Rifiuti di Roma : “Voglio ringraziare la Regione Marche e il suo presidente, Luca Ceriscioli, per la decisione di offrire disponibilità al trattamento di

Rifiuti - fallito il piano per Roma. La Regione : emergenza fino al 2020 : Serve una nuova manovra di salvataggio per evitare che Roma risprofondi nelle secche della crisi dei Rifiuti: la Regione Lazio è pronta a prolungare l?ordinanza con misure straordinarie...

Roma - operatori Ama danno Rifiuti da mangiare ai cinghiali. Sindaca Raggi pubblica il video : “Comportamenti inaccettabili da irresponsabili” : “Questi comportamenti sono inaccettabili e ho chiesto ad Ama di verificare se si tratta di dipendenti dell’azienda ed eventuali prendere provvedimenti nei confronti dei protagonisti di questo video. Ringrazio il Tgr Rai per averlo diffuso denunciando questi atti intollerabili”. Lo scrive la Sindaca di Roma Virginia Raggi a corredo di un video che mostra degli operatori ecologici dare dei rifiuti da mangiare a dei cinghiali sul ...