Rifiuta trasfusione e muore | il medico | «Non esistono altre cure»

Caserta - donna testimone di Geova Rifiuta trasfusione e muore : Una donna di 70 anni è morta dopo aver rifiutato trasfusioni di sangue all'ospedale di Piedimonte Matese (Caserta) per rispettare il proprio credo di testimone di Geova. La donna - che si è presentata all'ospedale con una probabile emorragia interna - non ha voluto "mischiare il sangue altrui a quello proprio" - come recita uno dei versetti della Bibbia, interpretati letteralmente dai Testimoni di Geova -, sostenuta nella sua scelta da ...

Genitori testimoni di Geova Rifiutano trasfusione di sangue per la figlia : salvata grazie al magistrato : La piccola, ricoverata in ospedale a Legnano, aveva bisogno di una trasfusione di sangue durante un intervento chirurgico...

Genitori Rifiutano la trasfusione : "Siamo testimoni di Geova". Bambina salvata grazie ai medici e al giudice : “Dottoressa, qui siamo in una situazione di urgenza assoluta. Non stiamo parlando di una scelta medica rimandabile o discutibile. Qui, se non ci muoviamo, la Bambina morirà”. È l’appello mandato dai medici dell’ospedale di Lignano al pubblico ministero di turno in Procura. L’urgenza è dettata dal fatto che i Genitori della Bambina che stanno operando non vogliono che i medici le effettuino una ...