Ricky Martin padre per la quarta volta | annunciato l’arrivo di un altro bebè

“Siamo incinti”. Gioia immensa per Ricky Martin che annuncia l’arrivo del quarto figlio : quarto figlio in arrivo per l’amatissimo cantante che non riesce a trattenere la sua Gioia e fa sapere a tutti la bella notizia. Ricky Martin sarà padre per la quarta volta. È stato lo stesso cantante a dire “Siamo in dolce attesa” per far sapere al mondo che lui e il marito Jwan Yosef avranno un altro figlio. Si tratta del secondo figlio della coppia: grazie alla maternità surrogata, Ricky Martin e il marito avevano già accolto, nel dicembre ...

Ricky Martin mostra per la prima volta la figlia Lucia (ed è bellissima) : “La luce dei miei occhi”. Con queste parole Ricky Martin ha accompagnato la foto postato su Instagram che ritrae la figlioletta Lucia, sette mesi, adottata insieme al marito Jwan Yosef. La bambina, biondina e con gli occhi chiari, ha già conquistato tutti. Visualizza questo post su InstagramLa luz de mis ojos #LuciaUn post condiviso da Ricky (@Ricky_Martin) in data: 8 Ago 2019 alle ore 11:38 PDT Molti infatti i ...

Victoria Beckham e Ricky Martin gli ospiti più ubriachi di Eva Longoria : Eva Longoria ha raccontato alcuni aneddoti riguardo il suo matrimonio e tra questi la confessione che Ricky Martin e Victoria Beckham sono stati gli ospiti più ubriachi. Victoria Beckham e Ricky Martin hanno senz'altro reso indimenticabile la loro partecipazione al matrimonio tra l'attrice Eva Longoria e il marito José Bastòn, che ha avuto luogo nel 2016. A raccontarlo è stata proprio Eva Longoria, durante la sua apparizione al ...

