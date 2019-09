Reggio Calabria dichiara lo “stato di emergenza climatica”

Spettatori Serie C - spettacolo incredibile a Reggio Calabria : numeri di altra categoria anche per il Cesena : Spettatori Serie C – Si è giocato un turno molto importante valido per il campionato di Serie C, la giornata ha dato indicazioni in vista del proseguo della stagione, grande spettacolo nei tre gironi. Nel gruppo A la Pro Vercelli non è andata oltre il paReggio contro la Pergolettese, non si ferma l’Alessandria che ha conquistato tre punti preziosissimi sul campo del Lecco, ok il Novara contro l’Albinoleffe. Nel gruppo B ...

Animali : tartaruga Caretta caretta trovata morta in spiaggia a Reggio Calabria [GALLERY] : trovata morta questa mattina a Reggio Calabria una tartaruga marina caretta caretta: l'esemplare è stato rinvenuto sulla spiaggia del lungomare Falcomatà. La tartaruga probabilmente è morta circa 2 giorni fa, a causa di un'elica che ha le ha falciato il cranio. Sul posto gli uomini della Guardia Costiera.

Reggio Calabria - preparavano droga nella pasticceria di famiglia : Probabilmente i dolci realizzati nella rinomata pasticceria di famiglia a Reggio Calabria, tirata su con il faticoso lavoro dei genitori, non erano in grado di appagare i desideri di ricchezza dei figli dei proprietari. E così, i giovani di 29 e 31 anni hanno deciso di seguire l'esempio di Walter White, protagonista della serie tv Breaking Bad, ed hanno usato il negozio per dedicarsi ad attività ben più criminali. Mentre c’era chi creava delizie ...

Reggio Calabria - cane precipita in un pozzo per oltre 30 metri : salvato da un eroico sommozzatore [FOTO] : Nella mattinata di oggi alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria è giunta la richiesta d’intervento fatta da una persona che sentiva abbaiare un cane all’interno di un pozzo in via San Giuseppe diramazione due muri. Dalla sala operativa è stata inviata sul posto una squadra SAF con i sommozzatori. I Vigili del Fuoco attuando una manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno calato un sommozzatore all’interno del pozzo per una ...

"Breaking Bad" a Reggio Calabria : arrestati due pasticceri - cucinavano dolci e droghe : All'interno del negozio, coltivavano funghetti allucinogeni e preparavano sostanze stupefacenti sintetiche

Torna a Reggio Calabria l’appuntamento con la Notte Europea dei ricercatori : Torna a Reggio Calabria, venerdì 27 settembre, l’appuntamento con la Notte Europea dei ricercatori. Una festa che si svolgerà in contemporanea, con oltre 200 appuntamenti, in città europee ed italiane. Alle iniziative promosse dai tre Atenei calabresi si aggiungono quelle organizzate dal Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che si avvale della collaborazione dell’Università Mediterranea. Obiettivo dell’iniziativa ...

Reggio Calabria - una stazione meteo dentro l’incendio : il comportamento della temperatura [DATI] : Stanotte un incendio ha devastato le colline della zona sud di Reggio Calabria, provocando danni e lambendo numerose abitazioni. I Vigili del Fuoco hanno rischiato la vita per salvare i 20 pazienti ricoverati in una clinica privata, e grazie a una stazione meteorologica di meteoWeb abbiamo avuto la possibilità di documentare il comportamento della temperatura dentro l’incendio. La stazione meteorologica, installata rispettando ...

Reggio Calabria - drammatico incendio nella notte : eroico intervento dei Vigili del Fuoco salva la vita a decine di persone [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:30, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Terremoto Calabria - Ingv : scossa di magnitudo 2.0 in provincia di Reggio Calabria : Un Terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 4 km a nord di Giffone in provincia di Reggio Calabria alle 13:37. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 km con coordinate geografiche 38.48, 16.16 (latitudine, longitudine).

Astronomia : al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria “arriva l’Autunno” : Addio all’estate: il 23 settembre prossimo, infatti, terminerà l’estate astronomica e si entrerà ufficialmente in autunno. Per l’occasione il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria dedicherà un incontro speciale, con inizio alle ore 20.30, con un video tematico del dott. Francesco Macheda e con una conferenza della prof.ssa Angela Misiano. La fine dell’estate è anche il tempo del bilancio degli ultimi tre mesi che ha visto ...

Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali : Open Day al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria : Il Centro di Tipizzazione Tissutale, unica sede in Calabria del Registro Regionale donatori di midollo, tra il 21 ed il 29 settembre, in occasione della “Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche”, effettuerà l’Open DAY presso i locali posti al 1° piano del Presidio Ospedaliero Riuniti del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio ...

Reggio Calabria - gattino trascinato per una zampa da un immigrato : Il filmato choc girato da un passeggero di un'auto sta diventando virale. È successo a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria Rachele Nenzi ?

Reggio Calabria - bellissimo esemplare di tartaruga caretta-caretta arriva in spiaggia incagliato in una rete : salvata dagli operatori [FOTO] : Oggi, Domenica 15 Settembre 2019, intorno alle ore 17:00 una pattuglia della sezione di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) dell’Associazione Guardie Ambientali d’Italia, guidata dal Responsabile Domenico Giuseppe Nucera e coadiuvata dal volontario Paolo Priolo, dopo una segnalazione telefonica di una cittadina che segnalava sulla spiaggia di località Arcina del Comune di San Lorenzo la presenza di una tartaruga carecca caretta ...