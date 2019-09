Referendum anti-proporzionale | la politica delega ancora ai giudici

Referendum - Piemonte 5ª regione Sì alla richiesta anti proporzionale : Per il via libera al Referendum abrogativo della quota proporzionale dovevano votare - entro il 30 settembre - almeno 5 Consigli regionali. Oggi al voto anche la Liguria Segui su affaritaliani.it

Salvini - Referendum anti-proporzionale “Conte traditore” : A Pontida il leader rilancia: sui migranti è la resa del M5S. Un deputato leghista insulta il Colle: “Mattarella fa schifo”

Rousseau - via al Referendum fino alle 18 : «73mila votanti alle 16» : Via al voto M5S sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alla nascita del nuovo governo con il Pd. Gi iscritti hanno tempo fino alle 18 per dire se sono «d'accordo che il...

