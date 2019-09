Reddito di cittadinanza a ex brigatisti | chi sono e cosa dice la legge

Sussidio all'ex brigatista Saraceni : Lega - Pd e FdI contro il Reddito di cittadinanza : Secondo quanto rivelato dal quotidiano "La Verità" la donna - 49 anni, due figli a carico, senza Reddito, già condannata a 21 anni e mezzo di carcere per l'omicidio di Massimo D'Antona e attualmente ai domiciliari - percepirebbe dall'Inps un assegno RdC di poco superiore ai 600 euro al mese

Reddito di cittadinanza - un aiuto da 2mila euro per chi non può avere il sussidio : Il Comune di Milano mette in campo misure di sostegno al Reddito rivolte ai cittadini che non hanno i requisiti per...

Reddito di cittadinanza a ex br Federica Saraceni - accusata dell'omicidio di D'Antona : Condannata a 21 anni e sei mesi per l’omicidio del giuslavorista Massimo D’Antona, l’ex terrorista Federica Saraceni dal 2005 è ai domiciliari e, come rivela La Verità, dallo scorso agosto riceve il Reddito di cittadinanza, un assegno da 623 euro, nonostante tra i requisiti per ottenerlo ci sia quello di non essere sottoposti a ‘misura cautelare personale’.Tra le condizioni ostative, rileva il ...

Reddito di cittadinanza - in Sicilia i percettori convocati ai centri per l’impiego : Da domani 30 settembre, i Navigator del Reddito di cittadinanza della Sicilia saranno pronti ad accogliere nei centri per l’impiego 60 mila percettori del Reddito di cittadinanza. I Navigator così avviano concretamente la fase due della misura che era stata voluta dal governo giallo-verde. Le porte dei centri per l’impiego saranno aperte e i centri per l’impiego accoglieranno non solo la persona alla quale è intestato il ...

Reddito di cittadinanza - tra beneficiari "spariti" e navigator "in sciopero" : "Un beneficiario su cinque non risponde alle chiamate dei centri per l’impiego". La denuncia dell'assessore al lavoro della...

Pd - Calenda : “Preoccupato dalla sua narcosi - si parla solo dell’agenda del M5s”. Poi attacca Di Maio - navigator e Reddito di cittadinanza : “Sono molto preoccupato dalla narcosi del Pd, si parla solo dell’agenda del M5s. Ecco perché il mio ex partito continua a calare nei sondaggi”. A dirlo, con un video pubblicato sui social, il fondatore di Siamo europei ed ex tesserato del Partito democratico, Carlo Calenda. Che ha attaccato Luigi Di Maio e ha contestato la permanenza di misura targate 5 stelle, come navigator e reddito di cittadinanza. L'articolo Pd, Calenda: ...

Conte vuole una manovra espansiva : "Quota 100 e Reddito di cittadinanza resteranno" : Lunedì primo vero impegno del governo Conte: l'aggiornamento del Documento economico finanziario. Al premier e al ministro dell'Economia Gualtieri Bruxelles chiede garanzie di sostenibilità senza sforamenti