Rdc all’ex Br condannata per l’omicidio D’Antona | la moglie del giuslavorista | “Grande

Fonte : fanpage

(Di lunedì 30 settembre 2019) Federica Saraceni, l'ex Brper l'omicidio delMassimo D'Antona è agli arresti domiciliari, ma per legge le spetta il reddito di cittadinanza. Olga D'Antona si sfoga a Radio Capital: "Ho provato un grande senso di ingiustizia. Non sempre quello che è legale è giusto. L'ingiustizia non la subisco io, ma la subiscono tutti i cittadini".

lorenzo57004222 : Il Rdc la più grande cagata pensata dai 5 squillo. - FranciCosta9 : @esciuldigen @matteosalvinimi @Radio24_news Sei milioni di poveri x i quali non fanno nulla, solo migranti; rdc a e… - Emidio24005437 : RT @Rational_Gene: grande #DiMaio RDC ai brigatisti, un vero geniooooo Federica Saraceni, reddito di cittadinanza all’ex brigatista ai domi… -