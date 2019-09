Raoul Bova Si Racconta | Ecco Cosa Dice Dell’ex Moglie Chiara Giordano!

Il podcast «Chiudi gli occhi - torna bambino» nell’infanzia di Raoul Bova : «E mio padre era in cielo» : Ascolta la puntata nel player qui sotto «Se tu non torni/Non tornerà neanche l’estate/E resteremo qui io e mia madre/A guardare la pioggia», cantava Miguel Bosé. Ed è un verso che sa di sospeso, di passato, di nostalgie, anche se parla al futuro. Peraltro sembra descrivere alla perfezione la diapositiva che ci regala l’ospite di oggi. È un nostro divo del cinema. Ha un fisico da nuotatore della Nazionale qual era, e due occhi da ...

Raoul Bova fa acquisti in Puglia : compra una masseria con tanto di ulivi e piscina : Una masseria immersa tra gli ulivi, lontano dalla vita frenetica della capitale e dai paparazzi, ma a pubblicare le foto del suo ultimo acquisto è proprio lui su Instagram. Raoul Bova, 48 anni lo scorso 14 agosto, ora potrà godersi la calma delle campagne pugliesi. Ha, infatti, acquistato una masseria con ulivi, piscina e solarium, a Fasano, Comune in provincia di Brindisi, diventato ormai una meta vip. L'idea è nata mentre era a Nardò, in ...

Chiara Giordano - lo sfogo sul divorzio con Raoul Bova : ‘Provavo un sentimento di vergogna’ : Chiara Giordano è una ex concorrente di Amici Celebrities. La donna nel video di presentazione ha raccontato alcuni retroscena legati alla fine del matrimonio con Raoul Bova. La favola d’amore tra Raoul e Chiara è durata dieci anni, fino a quando l’attore romano ha trovato sul suo cammino Rocio Munoz Morales. Quello tra Bova e la modella fu un vero e proprio colpo di fulmine. Al momento dell’addio a Raoul Bova, Chiara Giordano rimase in ...

'Giustizia per tutti' - Raoul Bova sul set con Rocio : anticipazioni : La serie prodotta da Showlab (Prodea Group) con RB Produzioni va in onda prossimamente in prima serata su Canale 5 e...

Raoul Bova - parla Rocio Munoz Morales : la scelta su terzo figlio e nozze : Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sposano? Ultime news sulla coppia Continuano a catalizzare l’interesse del pubblico e degli esperti di gossip Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Del resto è impossibile non appassionarsi alla storia d’amore tra l’attore e la collega spagnola. Nata tra le critiche e le malelingue, questa relazione va avanti […] L'articolo Raoul Bova, parla Rocio Munoz Morales: la scelta su terzo figlio e ...