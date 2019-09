“Questa troia può andare a battere” | insulta Greta Thunberg su Facebook | licenziato

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) Tommaso Casalini, vice-allenatore delle giovanili del Grosseto, è stato sollevato dal suo incarico: costa caro il grave insulto rivolto asu! 16 anni puòa battere, l’età l’ha!”, questa frase, scritta in un momento di rabbia su, è costata cara a Tommaso Casalini. L’uomo, vice allenatore dei Giovanissimi A dell’Unione Sportiva Grosseto 1912, è stato sollevato dall’incarico a causa degli insulti rivolti alla giovane attivista svedese. Il club si è espresso così sulla vicenda: “in seguito a quanto apparso sui social, l’Unione Sportiva Grosseto 1912 comunica il licenziamento del vice allenatore dei Giovanissimi A, Tommaso Casalini, per un comportamento non consono alla linea tracciata dalla società che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici. Vista la gravità di quanto affermato dal signor ...

