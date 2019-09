Quel misterioso furto di slot che ha portato ad acciuffare la banda criminale

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Marco Della Corte Un'associazione a delinquere che operava nel Bresciano e nelle province di Milano, Bergamo, Modena e Trento: inchiesta avviata dalla Compagnia di Riva del Garda. Operazione andata a buon finela da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Trento, in collaborazione con militari di Bergamo, Milano e Brescia. Le forze dell'ordine hanno arrestato nove soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di "associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio". L'inchiesta è stata avviata dalla Compagnia di Riva del Garda, in seguito aldimachine presso un locale sito a Borgo Chiese, comune in provincia di Trento. Il misfatto risale allo scorso novembre. Misura di custodia cautelare su nove persone, così è terminata l'operazione alla quale hanno partecipato i carabinieri di Trento, Milano, Bergamo e Brescia. ...

DonatoMarinelli : RT @AnnaDelzotti: @DonatoMarinelli @giusyoni @emanuelaneri14 @angygel22 @SuttoraM @CasulaGiuliana @GIULIA2691 @PreziosaGemma @albaniangirl0… - AnnaDelzotti : @DonatoMarinelli @giusyoni @emanuelaneri14 @angygel22 @SuttoraM @CasulaGiuliana @GIULIA2691 @PreziosaGemma… - TarolaL : @quelliche_rai2 Comunque per quel che me riguarda L'oggetto Misterioso é un pezzo di Ascisc ???? -