Quel grido Pakistan! Poi l' attacco ai ragazzi e le molestie alle ragazze

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Federico Garau Il racconto di una testimone: "Erano in cinque con accento straniero, presumibilmente pakistani, ubriachi e barcollanti. Hanno infastidito due, poi uno di loro si è avventato contro un giovane seduto con altri amici" Episodio di aggressione avvenuto nella serata di sabato a Trieste, per la precisione in piazza Sant'Antonio. Qui, secondo quanto riferito da alcuni testimoni al quotidiano "Trieste Caffè", un gruppo di stranieri, probabilmente pakistani, avrebbero molestato duesedute su una panchina, per poi prendersela con alcuni giovani del posto. Il fatto si sarebbe verificato intorno22.00. "Un gruppo di cinquedall’accento straniero, presumibilmente pakistani, la gran parte ubriachi e barcollanti, ha iniziato ad infastidire insistentemente due giovanisedute su una panchina", ha raccontato una signora. Lenon ...

