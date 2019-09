Promuovere l’allattamento al seno | mozione M5S per la formazione nelle Asp

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Unacostante, in ogni Azienda sanitaria provinciale, sulle tematiche del”: lo chiede la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Valentina Zafarana, che ha presentato unaall’Ars perle buone pratiche in materia di allattamento e in generale di alimentazione infantile. Tra l’altro da domani e fino al 7 ottobre si svolge la “Settimana permaterno” e proprio sabato 5 la deputata prenderà parte a Palazzo dei Normanni a un incontro promosso da Regione e associazioni, dedicato alcome pratica di salute. “L’obiettivo della– spiega Zafarana – è impegnare il governo regionale perché in tutte le Asp si tengano corsi rivolti ad almeno il 50% del personale sanitario e il 20% dell’ulteriore personale coinvolto. Ladovrà essere dedicata anche ai rappresentanti delle associazioni del terzo ...

