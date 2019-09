Pro e contro di Milan Games Week 2019 | la fiera videoludica delude le aspettative?

Djokovic - la sfida impossibile del tennista contro un lottatore di sumo. Prova a batterlo e alla fine mostra i muscoli ridendo : Cambio di sport per il numero 1 del tennis mondiale? No, solo un divertente scambio con alcuni lottatori di sumo a Tokyo. Novak Djokovic, in Giappone per disputare i Rakuten Open è salito su una pedana per incontrare alcuni lottatori. Il risultato è esilarante. Il serbo Prova a spostare l’uomo che ha davanti, inutilmente. Poi segue i loro movimenti e, alla fine, sconfitto mostra il muscolo sorridendo. L'articolo Djokovic, la sfida ...

Silvia Romano è viva : «Forzata a sposarsi - ora è Proprietà di un uomo». Gli inquirenti : «Nessun riscontro» : La giovane Silvia Romano è viva, ma è stata costretta a sposarsi con rito islamico ed è diventata «proprietà di un uomo del posto». Ad affermarlo sono fonti dei servizi segreti italiani, scrive il quotidiano Il Giornale, secondo cui la cooperante italiana sequestrata il 20 novembre dell’anno scorso sarebbe stata «Forzata al matrimonio con rito islamico» e sottoposta a «operazioni di lavaggio del cervello, una manovra di accerchiamento ...

Processo al Codice Rosso : i Pro e i contro delle norme contro il femminicidio : Roma – E’ tutto pronto per il convegno dal titolo “Se fa male non chiamarlo amore: luci e ombre del Codice Rosso e della rete”, organizzato dall’AMI, l’associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani e previsto per il prossimo 11 ottobre 2019, dalle ore 9,30 alle ore 19.00, presso l’Hotel Cicerone di via Cicerone 55/c, a Roma. Un appuntamento importante, imperdibile, al quale prenderanno parte autorevoli ospiti e relatori ...

Prescrizione - i penalisti Proclamano 5 giorni di sciopero contro lo stop dopo il primo grado : Cinque giorni di sciopero contro la riforma della Prescrizione. È quello proclamato dall’Unione delle Camere penali: lo sciopero è previsto dal 21 al 25 ottobre prossimi ed è legato allo stop della Prescrizione dopo il primo grado di giudizio, che entrerà in vigore il primo gennaio dell’anno prossimo. “Il Ministro della Giustizia ha pubblicamente dichiarato che nessun intervento è previsto su quella norma, mentre il Partito Democratico, ha ...

Real Madrid – I ladri apProfittano del derby contro l’Atletico : derubata la casa di Casemiro : Paura per la famiglia di Casemiro: derubata la casa del calciatore del Real Madrid Che spavento per la famiglia di Casemiro: mentre il calciatore era impegnato a giocare il derby tra Real Madrid e Atletico, la moglie e la figlia sono state sorprese da dei malviventi. La famiglia di Casemiro è stata vittima dell’ultima rapina in casa vissuta negli ultimi mesi in Spagna. A sfogarsi sui social è stata Maca Capilla, moglie di Lucas Vazques: ...

Milan-Fiorentina - Probabili formazioni : in attacco sarà Piatek contro Chiesa : In questo avvio di campionato finora il Milan ha perso ben 3 partite sulle 5 giocate. Molti sono i dubbi dei tifosi sul tecnico Giampaolo. Non è immune da critiche nemmeno la società: Boban e Maldini sono accusati da una parte della critica di non aver ancora dato un reale cambio di passo alla gestione societaria. Nella sesta giornata (questa sera alle ore 20,45 a San Siro) il Milan deve affrontare la Fiorentina, squadra che ha ottenuto meno ...

Inter-Juventus : orario - tv - Programma e streaming. Quando si gioca lo scontro diretto : Si giocherà domenica prossima lo scontro diretto tra Inter e Juventus, valido per la settima giornata della Serie A di calcio 2019-2020. A prescindere dall’andamento del sesto turno del massimo campionato, questo sarà un vero e proprio primo grande scontro diretto tra le due formazioni leader di questa fase iniziale. I nerazzurri e i bianconeri si trovano infatti ai due posti di testa della classifica, con la squadra di Antonio Conte a ...

E ora Germania e Francia vogliono controllare tutti i Propri dati : Nasce Gaia-X, il piano di un cloud europeo, per non dipendere più dalle aziende americane e cinesi. "I dati diventeranno la materia prima più importante del futuro”, afferma il ministro dell'economia tedesco

Tutti i nuovi Prodotti Amazon 2019 : ti ascoltano e controllano : Qualche giorno fa sono stati presentati Tutti i nuovi prodotti Amazon 2019, una serie di nuovi hardware il cui obiettivo (non troppo segreto) è quello di ricavare quante più informazioni possibili sui proprietari. In apparenza, questi prodotti sono pensati per aiutarti ad ascoltare musica, a rendere commestibili i cibi crudi (Continua a leggere)L'articolo Tutti i nuovi prodotti Amazon 2019: ti ascoltano e controllano è stato pubblicato su ...

I penalisti Pronti allo sciopero contro la riforma della prescrizione : "Decuplicherà i tempi dei Processi" : Gli avvocati penalisti sono sul piede di guerra, contro la riforma della prescrizione che entrerà in vigore a partire dal 2020. E che ministro della Giustizia, a quanto risulta dopo l’incontro avuto con il dem Andrea Orlando, non ha intenzione di toccare. Ad annunciare possibili mobilitazioni è Gian Domenico Caiazza, presidente delle Camere penali: “Sulla prescrizione siamo pronti a darela risposta più ...

Perde il cane e lo ritrova dopo 4 anni : l’incontro tra l’husky e il Proprietario è commovente : Mike Plas, un giovane canadese, aveva perso il proprio husky, a cui era molto legato, nel 2015. Pochi gioni fa riceve la telefonata da un rifugio per animali: “Lei aveva un cane di nome Jack?”. Nel video, il momento dell’incontro tra l’husky e Mike, col proprietario che non riesce a trattenere il pianto. “All’improvviso la mia vita è tornata alla normalità. La sensazione di aver avuto indietro Jacko è ...

Pallavolo – World Cup : l’Italia Pronta al debutto - martedì la prima sfida contro il Giappone : Per l’Italia è già tempo di voltare pagina e di concentrarsi sull’ultimo impegno di questa lunga e intensa stagione internazionale, ossia la quattordicesima edizione della World Cup martedì 1 ottobre si alzerà il sipario sulla 14° edizione della World Cup maschile e gli azzurri di Gianlorenzo Blengini faranno il proprio esordio contro i padroni di casa del Giappone (ore 12.20 italiane). AFP/LaPresse Dopo l’eliminazione ai quarti di ...

FIFA 20 : giocatori spagnoli organizzano una Protesta contro le microtransazioni : La modalità FIFA Ultimate Team di FIFA 20, così come le precedenti iterazioni del titolo sportivo, presenta un sistema di microtransazioni. Un elemento che a quanto pare non va particolarmente a genio ai giocatori spagnoli, che hanno deciso di organizzare una protesta pubblica contro Electronic Arts.Dopo aver richiesto un permesso regolare al governo spagnolo, i giocatori si incontreranno il prossimo 11 ottobre di fronte al quartier generale ...