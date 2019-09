Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

Fonte : retemeteoamatori

La Previsione per Martedì 1 Ottobre 2019 Atempo poco o parzialmente nuvoloso con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa in giornata. Da segnalare tra sera/notte, possibili locali precipitazioni specie in lucchesia I Venti risulteranno deboli meridionali Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno mossi Rischio Incendio: l'indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Basso La Previsione per Mercoledì 2 Ottobre 2019 Aavremo tempo instabile con precipitazioni anche a carattere di temporale. Miglioramento in serata. I Venti risulteranno moderati dai quadranti sud-occidentali Le Temperature risulteranno in calo nei valori massimi I Mari risulteranno mossi / molto mossi

