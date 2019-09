Porsche Festival 2019 - A Misano nel weekend del 5 e 6 ottobre

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 30 settembre 2019) Neldel 5 e 6, il circuito diospiterà il. La manifestazione della Casa tedesca è alla sua quinta edizione e rappresenta un momento unico per gli appassionati, dove vetture stradali e da corsa si incontrano in eventi dedicati.Le gare, i track day e l'anteprima della Taycan. Ilcoincide con il penultimo appuntamento dellaCarrera Cup Italia, che si correrà per la prima volta in notturna il sabato per poi tornare in pista alle 12.25 di domenica. Tra le 25 vetture al via è prevista anche una Vip Car che sarà guidata dal commentatore della Formula 1 Carlo Vanzini. Per gli appassionati delle sportive stradalisaranno previsti pacchetti che consentiranno di guidare la propria vettura tra i cordoli, inoltre sarà possibile prenotare gli hot lap a bordo di una 911 GT3 Cup oppure effettuare un test drive con una vettura del ...

