Popolarellum | Calderoli vuole referendum | ' Se governo si rifiutasse | tornerebbero forconi'

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il vice Presidente del Senato Robertoaveva annunciato che, passando all'opposizione, la Lega sarebbe stata durissima con la nuova maggioranza. E al momento non sembra avere disatteso le promesse. Dopo aver annunciato ostruzionismo in seno alle Commissioni parlamentari, molte delle quali sono ancora presiedute da esponenti del Carroccio, proprio nelle scorse ore il senatore ha presentato in Cassazione un quesito referendario che chiederebbe ai cittadini di esprimersi sulla possibilità di abolire la quota proporzionale dell'attuale sistema elettorale parlamentare definito 'Rosatellum'. Nel caso in cui l'espressione popolare assecondasse il progetto leghista, secondo quanto detto dal senatore, tutto ciò potrebbe, di fatto, mettere in crisi l'esecutivo, il quale a suo avviso su questo tema avrebbe delle idee diverse al proprio interno. L'obiettivo concreto di questa proposta, ...

