Pomeriggio Cinque | Gennaro Lillio Querela Francesca De André!

Pomeriggio Cinque Angela Cavagna furiosa con la D’Urso e l’ex marito : Angela Cavagna contro Pomeriggio 5, infatti ha dato mandato ai suoi avvocati di sporgere denuncia contro la trasmissione Mediaset e la sua conduttrice Barbara D’Urso. Allo stesso modo ha denunciato l’ex marito Orlando Portento, “creatore” del Ticcheballacche, intervenuto durante lo show. L’annuncio è arrivato dalla stessa Cavagna tramite i social, Facebook e Instagram. «Buongiorno cari, vi comunico che dopo quanto ...

Angela Cavagna : "Denuncio il mio ex marito Orlando Portento e Pomeriggio Cinque" : Attraverso un post pubblicato su Facebook, Angela Cavagna ha annunciato l'intenzione di querelare l'ex marito Orlando Portento e i responsabili di Pomeriggio Cinque per aver diffuso nella puntata di giovedì scorso "numerose informazioni non veritiere e diffamatorie". Ecco cosa ha scritto l'ex infermiera di 'Striscia La Notizia' tra gli anni Ottanta e NovantaBuongiorno cari, vi comunico che dopo quanto accaduto in queste ultime settimane e ...

Pomeriggio Cinque : Ambra Lombardo commette una gaffe post operazione : Ambra Lombardo fa una gaffe a Pomeriggio 5 dopo l’operazione al seno A Pomeriggio Cinque, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, Barbara d’Urso si è collegata in diretta con Ambra Lombardo, che aveva da pochi minuti terminato la sua operazione al seno. La fidanzata di Kikò Nalli, probabilmente sotto l’effetto di antidolorifici, ha commesso una gaffe durante il collegamento con la bella conduttrice partenopea. Cosa è successo? ...

Orlando Portento a Pomeriggio Cinque : "Angela Cavagna? Non sono mai stato innamorato..." : Orlando Portento è tornato in tv oggi, giovedì 26 settembre 2019, durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso.L'ex marito di Angela Cavagna, celebre, televisamente parlando, per il suo show a La Fattoria, andato "in scena" nel lontano 2006 su Canale 5, ha dichiarato di vivere in condizioni economiche precarie a causa della sua ex moglie che, oggi, si è sposata con un altro uomo e vive a ...

Barbara d’Urso senza parole a Pomeriggio Cinque : “E’ impazzita!” : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso rimprovera Patrizia Groppelli in diretta Barbara d’Urso, ancora una volta, ha dovuto rimproverare Patrizia Groppelli durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio Cinque. L’opinionista della bella conduttrice partenopea ha dichiarato che la rovina della carriera cinematografica di Alvaro Vitali, in collegamento con Cologno, è stata Rocco Siffredi, affermando che l’attore dei film ...

Pomeriggio Cinque - Giovanni Ciacci rifiuta le ’scuse’ di Carlo Freccero : Giovanni Ciacci - Pomeriggio Cinque Continua a far discutere la querelle esplosa tra Giovanni Ciacci e Carlo Freccero. Accusato ingiustamente di essere stato condannato per ricettazione al termine di una causa legale intrapresa dalla Rai ai suoi danni, ospite di Pomeriggio Cinque l’ex volto di Detto Fatto ha chiarito nuovamente la sua posizione sulla spinosa questione, confermando – di fronte a Barbara D’Urso – la sua ...

Pomeriggio Cinque - Erica Piamonte attaccata da Giorgia : “È grezza” : Giorgia Caldarulo a Pomeriggio 5 critica duramente Erica Piamonte Oggi Barbara d’Urso, nella seconda parte di Pomeriggio Cinque, ha intervistato Giorgia Caldarulo, la quale ha fatto molto discutere in questi giorni per via di alcune foto pubblicate sul settimanale Nuovo in cui è stata sorpresa a baciare Taylor Mega. E oggi la ragazza ha confermato finalmente di aver iniziato una frequentazione con la influencer. Ma non è finita qua perchè ...

Erica Piamonte a “Pomeriggio Cinque” : “Taylor Mega mi tradiva con Giorgia” : “Io e Taylor questa estate abbiamo passato un sacco di tempo insieme: abbiamo fatto tante vacanze, dormivamo nella stessa stanza e facevamo tutto il resto”. A parlare a “Pomeriggio Cinque” è Erica Piamonte, ex concorrente del “Grande Fratello 16” che racconta di aver saputo proprio dal programma del tradimento di Taylor Mega con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Giorgia Caldarulo. Spiegando ...

Pomeriggio Cinque - Carmen Di Pietro Caccia Il Figlio Fuori di Casa! : Carmen Di Pietro ha scelto la linea dura per il Figlio Alessandro: se non vuole diventare un bamboccione dovrà andare a vivere da solo. Ecco la testimonianza shock in diretta a Pomeriggio 5! Pomeriggio Cinque, Carmen Di Pietro è stata la grande protagonista della nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show pomeridiano di Canale 5. La showgirl nel salotto di Barbara d’Urso è praticamente di casa e qui ha sempre raccontato le sue pene ...

Pomeriggio Cinque - d’Urso a un’opinionista : “Sei una cre*ina!” : Guendalina Tavassi a Pomeriggio 5 sulla gaffe commessa: “Non è colpa mia” Guendalina Tavassi, in questi giorni, ha fatto molto discutere sui social per aver sbagliato il giorno dell’inizio scolastico di suo figlio, portandolo a scuola inutilmente. Una news che non è passata inosservata agli occhi attenti di Barbara d’Urso, la quale oggi l’ha voluta in collegamento da Roma per parlare di tutta questa faccenda. ...

Barbara D’Urso confessa a Pomeriggio Cinque : «Sono anni che non ho una vita sessuale» : Barbara D’Urso fa una confessione importante a Pomeriggio Cinque. «Sono anni che non ho una vita sessuale», ha detto la conduttrice, che la scorsa estate aveva smentito un flirt estivo con Filippo Nardi. Insomma, la vacanza estiva era tra amici, niente fidanzati. Anzi, «Filippo era già legato alla sua fidanzata, giovanissima», ha spiegato. E poi ha ribadito: «Sono anni che non ho una vita sessuale».

Barbara D’Urso infastidita a Pomeriggio Cinque : “Siete impazziti?” : Barbara D’Urso si arrabbia a Pomeriggio Cinque e bacchetta Roger Garth Puntata difficile quella di oggi di Pomeriggio Cinque: Barbara D’Urso si è arrabbiata e ha bacchettato in diretta Roger Garth e Roberta Beta, ex concorrente della prima edizione classica del Grande Fratello. L’attore, doppiatore, modello e opinionista ricorrente nel salotto di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, è stato rimproverato dopo aver avuto un ...