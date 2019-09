Politi | Raggi e Zingaretti penosi

Roma - Bugani è il nuovo capo staff della Raggi. “Svolta Politica in vista del finale di mandato” : Massimo Bugani è il nuovo capo dello staff di Virginia Raggi a Roma. Il consigliere comunale di Bologna e membro dell’associazione Rousseau, era momentaneamente uscito di scena ai primi di agosto, dopo una furibonda lite con l’allora vicepremier Luigi Di Maio, di cui era capo segreteria, e poi era tornato durante la crisi di governo. Un rapporto, quello con il capo politico del M5s, esploso – a suo dire – dopo un’intervista in cui Bugani ...

Roma - mega rimpasto nella giunta Raggi : via quattro assessori tecnici - entrano i “Politici” : Via Laura Baldassarre, Flavia Marzano, Rosalba Castiglione e Margherita Gatta. entrano Pietro Calabrese che guiderà l’Assessorato ai Trasporti, Valentina Vivarelli al Patrimonio e Politiche abitative mentre al Sociale arriva Veronica Mammì. E’ il risultato del mega rimpasto nella giunta guidata da Virginia Raggi: escono dall’esecutivo capitolino quattro ‘tecnici’ per fare posto ad assessori di estrazione politica. La sindaca di ...

Fine vita - la lettera di Remo Cerato prima del suicidio assistito : "Politica senza coraggio" : La straziante lettera del 58enne di Germagnano (Torino) ex dipendente della Cartiera, morto due giorni fa per una grave...

Governo - Landini apre a Conte : ‘Ha dimostrato coraggio Politico e profilo istituzionale. E riaperto i tavoli con le parti sociali’ : “Non è compito del sindacato discutere di nomi“, ma Giuseppe Conte “in Parlamento ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale importante” quando “ha messo il Paese nella condizione di sapere con trasparenza le ragioni della crisi e i problemi da affrontare”. E ha avuto il merito di “riaprire i tavoli con le parti sociali“. Mentre tra Pd e M5s continuano le trattative sul nome del ...

Milano : Sala - 'città prospera se è aperta - Politica è coraggio' : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Milano prospera se è una città aperta. Non possiamo aprire le porte se sei uno studente coreano ricco e chiuderla se scappi da una guerra in Africa. So che non piace a tutti questa mia apertura verso gli immigrati, ma io credo che sia giusto sfilare contro il razzismo"

Terremoto Centro Italia - Pirozzi : “Figura barbina - la Politica non ha il coraggio di dire che bisognava agire come per il Ponte Morandi” : “Il problema della ricostruzione a rilento è a monte, il commissario straordinario di Genova per il Ponte Morandi ha agito con poteri straordinari, in un anno sono già arrivati all’inizio dei lavori. Sul Centro Italia no, perché la politica non ha il coraggio di dire che nei 30 comuni quasi distrutti bisognava agire come sta agendo il commissario di Genova. Tutto lì, è inutile che ci arrovelliamo”. Così, all’Adnkronos, ...