Pinguini Tattici Nucleari al Forum di Assago nel 2020 | biglietti in prevendita

optimaitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Ialdi(Milano) per un unico concerto-evento in programma il prossimo 29 febbraio. Nel, il mese di febbraio conterà infatti su 29 giorni e iapprofittano della particolarità della data per ricordare cosa stessero facendo 4 anni fa, ovvero lo scorso 29 febbraio. "È una data particolare, che ricorre una volta ogni quattro anni. Lo scorso 29/02, nel 2016, tutti avevamo altri lavori, altre strade intraprese, qualcuno viveva pure in un altro stato e la musica era solo un sogno lontano". Il prossimo 29 febbraio, invece, saranno tutti sullo stesso palco, quello del Mediolanumdi. Per il gruppo sarà la prima volta al, un passo avanti, una importante crescita che gli consente di raggiungere il palazzetto dello sport lombardo per un appuntamento unico. "Il prossimo 29/02 sarà un passo ...

