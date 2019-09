Pescara | arrivano le condanne per il crac del 2007-2008 | 3 anni a Pincione | 2 ai fratelli

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) L’ex presidente delCalcio e del Grosseto Calcio, Massimiliano, è stato condannato a tredi reclusione, nel processo sul fallimento del club abruzzese, per fatti risalenti al biennio, davanti al tribunale collegiale di. Insieme asono stati condannati a duedi reclusione l’ex presidente del, Gerardo Soglia e suo fratello Francesco, ex vice presidente dello stesso club. Tutti gli imputati sono stati anche condannati a risarcire in solido la parte civile, rappresentata dalla curatela fallimentare dellaCalcio, con una provvisionale di 200 mila euro.è stato condannato per avere distratto 190 mila euro dalle casse del club, attraverso un bonifico in favore della società inglese Camilla Ltd, che sarebbe risultata a lui riconducibile. ISoglia sono stati condannati per bancarotta ...