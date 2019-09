Perché far votare i sedicenni alle elezioni è cosa buona e giusta

Fratelli trovati morti in una stanza d'hotel : ecco Perché risulta indagato un farmacista : Il caso dei due turisti morti a Firenze. Nella stanza trovate confezioni di un analgesico a base di ossicodone: il farmaco...

Perché si torna a parlare di far votare i 16enni : In un'intervista a Repubblica l'ex premier Enrico Letta chiede al governo una riforma costituzionale "urgente" per abbassare...

Come risparmiare con la surroga mutuo e Perché conviene farla subito : Come risparmiare con la surroga mutuo e perché conviene farla subito Con la surroga mutuo si risparmia: il trend non è ancora passato (anzi) e il momento è più che favorevole. Ma cos’è la surroga mutuo e perché conviene farla subito? Merito della nuova fase del Quantitative Easing, Come del taglio dei tassi sui depositi, che danno più ossigeno alle banche, le quali risultano maggiormente propense a concedere mutui e prestiti, ovviamente con ...

Lavoro - Perché i dati Istat di oggi dovrebbero farci preoccupare : Nel mese di agosto 2019 il tasso di disoccupazione è calato di 0,3 punti percentuali su base mensile, ai minimi dal 2011...

Lele Mora : “Il tumore è grande - lungo 8 cm e profondo 5. Devo fare una terapia di 25 radio - Perché deve ridursi” : Lele Mora ha scoperto solo pochi giorni fa mentre stava facendo un’intervista di avere un tumore maligno e domenica sera ha deciso di parlarne in diretta a “Live – Non è la D’Urso“. “Tu mi sei stata vicina e sai, questo male che mi è arrivato per tanti dispiaceri – ha esordito l’ex agente dei vip rivolgendosi a Barbara D’Urso -, il carcere, dopo il carcere è morto mio papà, a cui ero ...

Perché non deve far paura lo stato responsabile che indaga su San Gimignano : Roma. “Tra guardie e ladri io sto con le guardie”, ha detto giovedì scorso il senatore Matteo Salvini in un comizio a San Gimignano, solidarizzando con i 15 agenti di polizia penitenziaria indagati per presunti maltrattamenti e torture nel carcere di Ranza nei confronti di un detenuto tunisino di 23

Immigrazione - il pre-accordo di Malta è un buon passo avanti. Ma Perché non farlo prima? : di Andrea Taffi Ogni passo in avanti (piccolo o grande che sia) nella direzione di una corretta gestione dei flussi migratori è (secondo me) un passo che ci fa salire di un gradino nella scala dell’umanità e del rispetto dei migranti. Ogni sforzo in più e sempre più condiviso dei Paesi dell’Unione europea – nel riconoscere che quello dell’Immigrazione non è e non può essere solo un problema di pertinenza del luogo di ...

Pino Arlacchi spiega Perché ha deciso di fare il consulente di Maduro : Roma. “E’ vero: il governo del Venezuela mi ha nominato suo consulente”. Sociologo, ex parlamentare, ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttore dell’ufficio delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine, Pino Arlacchi conferma al Foglio l’indiscrezio

Sexting : cos'è e Perché (a volte) ci piace farlo più del sesso reale : Sexting, o stuzzicare il partner con foto hot e testi piccanti per riscaldare l’atmosfera. La società attuale è sospesa in tutto tra reale e virtuale e quindi perché non dovrebbe essere così anche per il sesso? Del resto, condividiamo ormai tutto e quindi perché non utilizzare il cellulare anche per fare sesso. Sexting, che cos'è Il sesso virtuale è una pratica comune, ormai, uomini e donne, con una ...

La7 - Ronzulli addenta uno snack al cioccolato in diretta tv : “Mangio merendine Perché a furia di tassarle non le faranno più” : La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha mangiato una merendina durante la diretta di L’aria che tira, su La7. “Mangio merendine perché tra un po’ a furia di tassarle non le produrranno più” ha detto durante il collegamento con lo studio, commentando le parole di Conte che aveva definito “praticabile” un aumento della tassazione sugli snack. “L’educazione alimentare non ce la deve insegnare ...

Fleabag - Perché dovete assolutamente recuperare la dissacrante serie che ha trionfato agli Emmy (e che vi farà sentire meno soli) : “Ho il terribile sospetto di essere una donna avida, pervertita, egoista, cinica, depravata e moralmente fallita che non merita di chiamarsi femminista”. Basterebbe questo monologo del primo episodio di Fleabag, la serie che ha trionfato agli Emmy, per capire di non trovarsi di fronte a una serie tv come le altre. Phoebe Waller-Bridge, che ha ideato scritto e interpretato la serie, ha vinto sia come sceneggiatrice che come attrice, ...

Inter - senti Icardi : “sono al PSG perchè era arrivato il momento di vincere trofei. Voglio farmi riscattare” : Mauro Icardi rifila una frecciatina all’Inter direttamente da Parigi: l’ex bomber nerazzurro si dice pronto a farsi riscattare dal club francese con il quale, finalmente, è pronto a vincere trofei L’Inter vince senza Icardi, Icardi vince senza l’Inter. La cessione in prestito dell’argentino al PSG sembra aver fatto contenti tutti: i nerazzurri sono primi in campionato grazie al feeling Lukaku-Conte; il PSG ha ...

“Il governo Conte deve fare 3 cose Perché sia un trionfo. Renzi? È un nuovo Craxi” : “Trovare 23 miliardi per evitare le clausole di salvaguardia dell'Iva, 5 miliardi per tagliare il cuneo fiscale e avviare un piano di investimenti pubblici. Se il governo di Giuseppe Conte dovesse riuscire a portare a casa queste tre cose sarebbe un trionfo”. Lo dice all'Agi Alan Friedman, giornalista e scrittore americano, volto noto della televisione italiana. “Sul nuovo governo M5s-Pd sono cautamente ottimista. Vedo il sollievo dei mercati ...

Demi Moore ha spiegato Perché fare sesso a tre con l’ex Ashton Kutcher è stato “un errore” : E ha parlato dei due tradimenti di lui The post Demi Moore ha spiegato perché fare sesso a tre con l’ex Ashton Kutcher è stato “un errore” appeared first on News Mtv Italia.