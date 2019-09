Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) Non una, maalimentari ben precise. Non solo per il bambino ma per tutta la famiglia. Solo così si può prevenire il sempre più allarmante problema dell’obesità infantile. E prima si inizia, meglio è. Fin dalloo dall’alimentazione complementare (come si dice oggi) possiamo insegnare ai bambini che con il cibo non si scherza: ogni scelta ha il suo peso. Lo dice il prof. Andrea Vania, pediatra, responsabile del Centro di Dietologia e Nutrizione Pediatrica del Dipartimento di Pediatria della Sapienza Università di Roma e Former President dell’ECOG, il Gruppo europeo di Obesità Pediatrica. “Mi piace dire ai genitori questo: che ogni scelta che facciamo ha le sue conseguenze. È bene che lo imparino anche i bambini fin da piccoli. Non importa se ad un pasto mangiano poco, ma devono aver ...

HuffPostItalia : Per lo svezzamento nessuna dieta ma regole. Metti la 'Margherita' nel piatto contro l'obesità - Hoya1949 : RT @Focus_it: Più di tremila anni fa, madri e padri dell’età del Bronzo si erano già ingegnati a fabbricare ciotole e recipienti col beccuc… - germanshepard8 : RT @Focus_it: Più di tremila anni fa, madri e padri dell’età del Bronzo si erano già ingegnati a fabbricare ciotole e recipienti col beccuc… -