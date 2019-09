Pensioni | Tria su Quota 100 | ' Meglio la riduzione dell' Irpef'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il Governo giallo-rosso continua a lavorare sulla nuova Legge di Stabilità che dovrebbe essere pronta per metà ottobre. In cantiere, molti interventi in materia fiscale ma anche molti temi sulla previdenza come100 e reddito di cittadinanza. Come affermato dal ministro del Tesoro Roberto Gualtieri, le due misure bandiera del Governo giallo-verde verranno confermate fino al terminea sperimentazione anche se, ci potrebbe essere qualche modifica sulle politiche attive del sussidio voluto dal Movimento 5 Stelle.contrario a100 Nel dibattito aperto, sarebbe intervenuto anche l'ex ministro'Economia ee Finanze Giovanni: "Al posto di100 avevo proposto lacon un piccolo aggiustamento, la famosa rimodulazione'Iva, fu rifiutato perché si decise di far100", ha ribadito l'economista in un'intervista rilasciata alla ...

