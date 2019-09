Pensioni | quota 100 | Tridico Inps | ' Durerà 3 anni | poi legislatore penserà a cosa fare'

Pensioni ultima ora : riduzione Irpef meglio di Quota 100 - parla Tria : Pensioni ultima ora: riduzione Irpef meglio di Quota 100, parla Tria Pensioni ultima ora: in questi giorni si parla molto della volontà del governo di scongiurare l’aumento dell’Iva. Sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che il ministro dell’economia Roberto Gualtieri sono infatti intervenuti a più riprese, in queste ore, per chiarire le intenzioni dell’esecutivo sulle misure che saranno adottate e per ...

Pensioni - Tria su Quota 100 : 'Meglio la riduzione dell'Irpef' : Il Governo giallo-rosso continua a lavorare sulla nuova Legge di Stabilità che dovrebbe essere pronta per metà ottobre. In cantiere, molti interventi in materia fiscale ma anche molti temi sulla previdenza come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Come affermato dal ministro del Tesoro Roberto Gualtieri, le due misure bandiera del Governo giallo-verde verranno confermate fino al termine della sperimentazione anche se, ci potrebbe essere qualche ...

Altro che quota 100 - la verità di Tria sulle Pensioni : Ospite a "Che tempo che fa" l'ex ministro racconta di essersi dovuto arrendere ai desiderata dei due partiti di maggioranza...

Pensioni - Renzi : 'Quota 100 un autogol per il bilancio del Paese' : Cresce l’attesa per il varo della nuova legge di bilancio, che dovrebbe contenere anche diversi interventi sulle Pensioni, a partire dalla conferma della prosecuzione delle misure sperimentali di Quota 100 e Opzione donna, come ha già assicurato più volte il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Insieme al reddito di cittadinanza, sarà confermata anche la pensione di cittadinanza. Tuttavia rimangono le diversità di vedute nella maggioranza ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - nuove regole governo M5S-Pd : Pensioni ultime notizie: Quota 100, nuove regole governo M5S-Pd Nella Manovra 2020 ci sarà spazio anche per alcune misure previdenziali. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio le novità previste dal governo M5S-Pd su Quota 100, i ritocchi che si hanno in mente di fare e gli interventi correttivi o normativi che si vogliono introdurre. Nella Legge di Bilancio spazio alla lotta contro l’evasione fiscale e agli strumenti di ...

Pensioni flessibili e LdB2020 - Gualtieri : 'Quota 100 non sarà toccata' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 settembre vedono arrivare nuove dichiarazioni di conferma sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza dal Mef, ed in particolare dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Il governo ha quindi nuovamente confermato l'intenzione di proseguire con la sperimentazione del meccanismo di prepensionamento avviato nel corso del 2019, anche se al momento non è ancora possibile escludere alcune modifiche ...

Pensioni in LdB - Salvini sulle modifiche alla Quota 100 : 'Non escono dal Parlamento' : Nel pomeriggio di domenica 29 settembre 2019 il leader della Lega Matteo Salvini è tornato ad esprimersi in merito alla riforma delle Pensioni ed al provvedimento di flessibilizzazione dell'accesso all'Inps avviato con il precedente esecutivo. Il riferimento va nello specifico alla Quota 100, che permette di ottenere il prepensionamento in via sperimentale a partire dai 62 anni di età e dai 38 anni di contribuzione fino al 31 dicembre del ...

Pensioni e Manovra 2020 : per la quota 100 possibile stretta sui redditi : Prosegue la discussione interna al governo giallo-rosso in merito alla prossima legge di bilancio 2020 ed ai possibili interventi. Tra i passaggi chiave il bonus mobilità, l'intervento sull'Iva e l'incentivazione alla moneta elettronica ed il taglio del cuneo fiscale, oltre ovviamente alla flessibilizzazione dell'accesso alla pensione. Su quest'ultimo punto si attende la proroga dell'APE sociale e dell'opzione donna, ma un nodo che ancora non ...

Pensioni flessibili e LdB2020 - il Premier : 'Confermiamo quota 100' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 settembre 2019 vedono concretizzarsi importanti dichiarazioni di conferma da parte del nuovo governo giallo-rosso rispetto alla prosecuzione della quota 100 e del reddito di cittadinanza, oltre che all'alleggerimento della pressione fiscale sugli stipendi e sugli assegni previdenziali. Il Premier Conte su quota 100: 'Sono misure di protezione sociale' Nella giornata di ieri è arrivata una nuova conferma ...

Pensioni anticipate - riforma in arrivo : quota 100 con uscita a 64 anni - ipotesi 101 o 102 : Non ci sarà l'abrogazione delle Pensioni anticipate a quota 100 nel nuovo programma di Governo dei due partiti che lo guidano, il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico, ma le novità potrebbero arrivare proprio sulla quota 100 e sull'opzione donna nella Manovra economica di fine 2019. Infatti, le Pensioni a quota 100 dovrebbero essere confermate anche per il 2020 e, possibilmente, anche per l'ultimo anno di sperimentazione, il 2021. Ma le ...

Pensioni - Conte : ‘Quota 100 la conserveremo - rimodulazione non all'ordine del giorno’ : Sembra ormai che non ci siano più dubbi sulla prosecuzione, per tre anni, delle Pensioni anticipate con la Quota 100, una delle misure simbolo, insieme al reddito di cittadinanza, del precedente governo gialloverde. Ad assicurarlo oggi, ancora una volta, il premier Giuseppe Conte e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo. E pure il presidente dell’Inps ha ribadito che proseguirà nel triennio, senza modifiche, la misura ...

Pensioni : Comitati in pressing su salvaguardia esodati - opzione donna - Quota 100 rosa : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 settembre 2019 vedono proseguire il pressing dei Comitati dei lavoratori in favore di coloro che rimangono ingiustamente esclusi dalle salvaguardie e dalle tutele previdenziali. È il caso dei lavoratori esodati, che preparano due nuovi presidi per il prossimo 9 ottobre. Ma lo stesso si può dire per le lavoratrici che da tempo chiedono la proroga dell'opzione donna, il riconoscimento del lavoro di cura e ...

Pensioni e lavoro - Catalfo : ‘Quota 100 e reddito di cittadinanza non si toccano’ : Un fondo previdenziale integrativo pubblico per i giovani: è questa una delle ipotesi di intervento su cui sta lavorando il governo giallorosso mentre resta in primo piano nell’agenda politica, in vista del varo della legge di Bilancio 2020, la riforma delle Pensioni nel suo complesso. Ad annunciarlo è stato oggi il ministro del lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, del Movimento 5 stelle, che ha ribadito, inoltre, che il reddito e la ...

Pensioni : risparmi per 1 - 7 miliardi da Quota 100 - probabile l'utilizzo per l'Ape sociale : Ape sociale e proroga dell'Opzione Donna; sono questi i primi interventi in materia previdenziale ormai dati per certi che saranno introdotti nella nuova Legge di Stabilità. Tuttora, infatti, il Governo giallo-rosso è a lavoro per trovare le risorse necessarie da impiegare nella manovra finanziaria di metà ottobre. Come riporta il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", con il blocco dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita per i ...