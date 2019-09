Partita Iva 2020 | niente Flat tax estesa nella Manovra | cosa cambia

Clima : Partita la spedizione italiana in Nepal - arrivata a Kathmandu : “In Mustang, regione del Nepal, i cambiamenti Climatici stanno assumendo tratti davvero drammatici con intere popolazioni e villaggi costretti a spostarsi per mancanza di acqua. Noi saremo lì per documentare tutto questo. Percorreremo ben 133 Km a piedi attraversando i villaggi. Il nostro è un team multidisciplinare, tutto italiano. Si tratta di un’”esperienza-pilota”, la prima di un progetto più ampio, chiamato simbolicamente “Sulla via del ...

Moglie parla mentre il marito sta guardando una Partita - lui si alza dal divano e la uccide a martellate : Una storia assurda ma vera quella che è avvenuta a gennaio di qualche anno fa a Tel Aviv. Un uomo ha ucciso la Moglie a martellate. L’uomo si chiama Maurice Biniashvilli e all’epoca dei fatti, gennaio 2016, aveva 76 anni, stava seguendo alla tv la finale degli Australian Open di Tennis tra il serbo Novak Djokovic e il britannico Andy Murray quando la Moglie Malha si interpose tra la Tv e lui per dirgli qualcosa. Il marito aveva ...

Kompany - che sfortuna! Il difensore costretto a rinunciare alla Partita d’addio : la motivazione è assurda : “Sono infortunato, un classico e un segno del destino”. Ha usato l’ironia per cercare di sdrammatizzare una beffa che in qualche modo certifica la sua carriera. Il difensore belga Vincent Kompany, attuale capitano-allenatore dell’Anderlecht, dovrà saltare la sua partita d’addio al Manchester City per un problema al tendine del ginocchio. L’ex capitano doveva essere il principale protagonista della ...

Amazon taglia il 20% sul primo ordine ai titolari di Partita Iva che si registrano entro ottobre : titolari di partita IVA, accorrete: Amazon regala uno sconto del 20% sul primo ordine a coloro che si registreranno ad Amazon Business entro il 5 ottobre 2019. L'articolo Amazon taglia il 20% sul primo ordine ai titolari di partita IVA che si registrano entro ottobre proviene da TuttoAndroid.

Governo ultime notizie : trattativa M5S-Pd riPartita - i paletti restanti : Governo ultime notizie: trattativa M5S-Pd ripartita, i paletti restanti Come si poteva prevedere, la trattativa per la formazione di un nuovo Governo sostenuto da una maggioranza alternativa ha ripreso a marciare. Oggi, mercoledì 28 agosto, può essere la giornata chiave per dare lo slancio alla nascita del nuovo esecutivo. Vediamo i punti d’accordo e di disaccordo. Governo, ultime notizie: ok a Conte bis. C’è il nodo del ...

Governo - Conte sblocca stallo M5S-Pd : «Di Maio non ha chiesto il Viminale». Pd : trattativa riPartita : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

Governo - Conte sblocca stallo M5S-Pd : «Di Maio non ha chiesto il Viminale». Pd : trattativa riPartita : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

Cinque Stelle : “Passi avanti su Conte”. Pd ottimista : trattativa riPartita. Consultazioni al via : Botta e risposta tra i due schieramenti, salta l’incontro programmato in mattinata. Ora l’ostacolo principale è il ruolo dell’attuale ministro dello Sviluppo economico

Nicola Zingaretti se la ride : "La trattativa è Partita - sono ottimista". La grande balla su Pd e M5s : "Io penso che l'accordo parta dal confronto di idee e contenuti ma ripeto, io penso e sono ottimista di poterlo costruire, siamo sulla strada giusta". Nicola Zingaretti, fuori dalla sede del Nazareno, affronta i giornalisti con il sorriso sulle labbra. Il segretario del Pd è qualcosa in più che otti

Pd-5 Stelle - una trattativa che sembra una Partita a dadi : In Italia da alcuni anni si è consumato un collasso culturale e civile. Tempo addietro le persone più incolte e poco istruite tra i ceti più popolari avevano l’orgoglio di elevarsi con il sapere e l’etica pubblica e ne sono riprova i tanti dirigenti politici ed eletti dei grandi partiti popolari, uomini colti se non anche dotti come Natta, Concetto Marchesi, Aldo Moro, Fanfani. Erano un mezzo per elevarsi e ...

Partita Iva 2019 : controlli al via da settembre - chi rischia sanzioni : Partita Iva 2019: controlli al via da settembre, chi rischia sanzioni L’Agenzia delle Entrate con un’apposita circolare si rivolge direttamente ai titolari di Partita Iva: in arrivo stretti controlli nel secondo semestre del 2019. Per la prima volta saranno utilizzati i dati della fatturazione elettronica: verranno incrociati con quelli relativi alle Lipe. Finta Partita Iva per Flat tax, partono i controlli dell’Agenzia delle ...

M5S-Pd - Partita la trattativa sul premier. Il Colle ribadisce : no a governi a tempo : ROMA «Non mi faccio incantare da questa mossa di Salvini. Ho detto che con lui ho chiuso e non cambio idea». Giuseppe Conte, davanti al ministro dell'Interno che per la prima volta...

Giancarlo Giorgetti - nuova bomba : "Voto o governo elettorale per congelare l'Iva". Inizia un'altra Partita : Elezioni a fine ottobre o un governo elettorale per congelare l'Iva: è l'auspicio del sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che in un'intervista a Repubblica spiega di ritenere che "possa ancora che possa prevalere il buon senso e che ci siano le condizioni per

Legge 104 e Partita Iva : quali agevolazioni sono previste : Legge 104 e partita Iva: quali agevolazioni sono previste Legge 104 e lavoratori autonomi titolari di partita Iva: sono in molti a cercare informazioni sulla possibilità di fruire di alcune agevolazioni garantite dalla Legge 104, tra cui i permessi retribuiti. Il connubio, invece, non c’è. La Legge 104 è un istituto che consente solo ai lavoratori dipendenti che hanno familiari disabili di fruire dei permessi retribuiti e delle altre ...