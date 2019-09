Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Mio figlio mi ha dato tanta energia, mi ha ringiovanita”. Are è. Nel 1994 diventò la mamma più vecchia d’Italia. Concepì suo figlio a 62. E allora furono tante le malelingue che giudicarono la sua scelta: “Ma sei matta, alla tua età! Un bambino stanca, non dorme, vuole mille cure. Come farai a stargli dietro? La vecchiaia è ingrata. Mica lo decidi tu quanto dura…”. Ma oraè una felicedi 87, in salute. In un’intervista al CorriereSera ha raccontato la sua maternità “particolare”. La, da tempo in menopausa, diede alla luce il figlio Riccardo il 18 luglio del 1994, nella clinica Villa Luisa di Roma. Ora il figlio ha 25, è ormai un uomo e sta bene. “Mai avuto un problema, un orecchione, una ...

HuffPostItalia : Parla Rosanna della Corte, la donna che fece scandalo per la maternità a 62 anni: 'Riccardo mi ha ringiovanita'. - infoitcultura : Rosanna Lambertucci parla della morte della figlia Elisa e del padre - infoitcultura : Rosanna Lambertucci a Verissimo parla per la prima volta della morte di sua figlia -