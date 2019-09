Fonte : digital-news

(Di lunedì 30 settembre 2019) L’1 ottobreentrerà in Skyper ricoprire il ruolo didi Sky, con la responsabilità di coordinare le reti di vendita pay e free. Lavorerà a diretto riporto di Giovanni Ciarlariello, Chief, Digital & Data Officer.ha maturato una lunga e ricca esperienza nel settore televisivono, lavorando in importanti aziende e concessionarie tra cui Mondadori Pubblicità, Cairo Communication, PRS,...

StefanoBisi6 : RT @novasocialnews: Paolo Romano in Sky Italia come direttore commerciale Sky Media - novasocialnews : Paolo Romano in Sky Italia come direttore commerciale Sky Media - Engage_Magazine : Paolo Romano diventa direttore commerciale di Sky Media -