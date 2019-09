Palermo | una statua del principe de ' Il Gattopardo' tra le vie di Palermo 2

Palermo : una statua del principe de 'Il Gattopardo' tra le vie di Palermo : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - L'autore de 'Il Gattopardo', il principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, avrà una statua nel centro di Palermo, come Fernando Pessoa a Lisbona. L’idea è stata lanciata dalla 'Strada degli Scrittori', l'associazione diretta da Felice Cavallaro, ed è stata condivisa e fatt

Palermo - nasce “via Giornale L’Ora” : per la 1ª volta in Italia una strada dedicata a una testata : Ha raccontato la mafia, denunciandone sistema, azioni ed esponenti con inchieste e articoli. Ne ha anche pagato le conseguenze, durissime. Un attentato alla tipografia nel 1958 e l’uccisione di tre cronisti: Mauro De Mauro, Cosimo Cristina e Giovanni Spampinato. Ma l’impronta del quotidiano L’Ora rimarrà indelebile, anche per le strade di Palermo: la testata, da adesso in poi, darà il nome a una via del capoluogo siciliano, la ...

Palermo : Fp Cgil - 'dimissioni Camera Commercio? Scelta inopportuna' (2) : (AdnKronos) - "Il nuovo consiglio Camerale aveva intrapreso un percorso virtuoso - aggiungono Agliozzo e Campagna - nel quale anche Unioncamere nazionale aveva dato il suo contributo e che ha portato alle soglie di un accordo con Inps nazionale che si accolla l’onere del pagamento, ricevendo in cont

Palermo : Fp Cgil - 'dimissioni Camera Commercio? Scelta inopportuna' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Una "Scelta inopportuna e inappropriata". Fp Cgil Sicilia esprime "fortissima preoccupazione" per la notizia delle dimissioni di tutti i consiglieri di Confcommercio della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. "Come è notorio al consiglio Camerale e alla giunta, ma a

Disservizi nella visione delle partite del Palermo - arriva una diffida alla Eleven Sports [DETTAGLI] : Un primo passo, probabilmente non l’unico e nemmeno l’ultimo. Dopo i Disservizi registrati nelle prime giornate di campionato, arriva una diffida alla Eleven Sports, società che ha ottenuto l’esclusiva dei diritti televisivi per le partite di calcio della società che ha rilevato il Palermo. L’iniziativa, avviata dallo studio Palmigiano in nome e per conto dell’Associazione Cid (che si occupa da anni di tutela dei consumatori), è una vera e ...

**Palermo : clochard trovato morto sotto i portici di una scuola** : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Un clochard è morto nelle strade di Palermo. La tragedia della solitudine si è consumata questa sera in corso Vittorio Emanuele. Un senzatetto di 87 anni di origini pakistane, affetto da diverse patologie legata all'età avanzata, è stato trovato senza vita sotto i port

Editoria : a Palermo una giornata per celebrare centenario Nisticò : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Una targa, uno spettacolo e un libro per celebrare, il 29 settembre, il centenario della nascita di Vittorio Nisticò, storico direttore del giornale L'Ora. Il 'Comitato ex giornalisti de L’Ora', presieduto da Marcello Sorgi, ha organizzato per domenica 29 settembre, a

Sanitò : Palermo - all'Ismett asportato tumore al fegato di 8 chili in una giovane donna : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - Per anni aveva girato centri specialistici del nord e del centro del Paese, ma non era riuscita a liberarsi di quel gigantesco tumore al fegato che le rendeva la vita impossibile. La giovane madre di Termini Imerese alla fine è giunta all’Ismett di Palermo dove è stata

Sanitò : Palermo - all’Ismett asportato tumore al fegato di 8 chili in una giovane donna : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Per anni aveva girato centri specialistici del nord e del centro del Paese, ma non era riuscita a liberarsi di quel gigantesco tumore al fegato che le rendeva la vita impossibile. La giovane madre di Termini Imerese alla fine è giunta all’Ismett di Palermo dove è stata sottoposta ad un intervento di resezione epatica per rimuovere quella massa di 35 centimetri di larghezza e del peso di 8 chili. ...

Palermo - sparatoria in strada : tre feriti lievi. Ritrovata nei paraggi una macchina rubata : Colpi di pistola e tre feriti lievi a Palermo, nella mattinata del 16 settembre. Si tratta di Giuseppe Giordano, di 58 anni, ferito all’addome, il figlio Gianluca di 27, colpito al braccio, e una sua coetanea, Maria Debora Naimo, ferita all’altezza del ginocchio. Tutti e tre sono stati portati all’ospedale civico dal personale del 118 e i carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica e il movente della sparatoria. La ...

Palermo - battute su una collaboratrice ghanese - b&b manda via un turista : “W il mondo a colori” : Un turista settantenne di Milano è stato cacciato da un bed and breakfast di Palermo dopo aver pronunciato alcune battute, ritenute razziste, nei confronti dei siciliani, a proposito del “caldo africano” e allusioni pesanti nei confronti di una giovane italiana di origini ghanesi. Il marito della titolare de "La terrazza sul centro": "Ho sopportato qualche minuto, poi ho deciso di intervenire”.Continua a leggere

Battute su una ragazza di colore - allontanato ospite di b&b a Palermo : L'uomo, un 70enne di Milano, si era espresso sulla "superiorità" degli italiani rispetto ai migranti: la proprietaria ha deciso di cacciarlo

Maresco dentro le "stigghiole" di Palermo - come in una morgue : “La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco, onorato a Venezia con il Premio speciale della critica, è forse il film più straziante ed essenziale del nostro maestro palermitano. Franco Maresco, lontano ormai, insieme alla sua stessa voce fuori campo, dal sodalizio con l’ex collega di strada Daniele Ciprì, ci fa infatti dono di una prova che surclassa l’idea stessa di ...

Palermo : M5S - 'nessuna alleanza - restiamo all'opposizione' (2) : (AdnKronos) - "La città su diversi fronti aspetta risposte da anni - aggiungono - Nessuna alleanza è necessaria al Comune per realizzare cose di buon senso e per lavorare con operosità a favore dei cittadini. Approfittiamo comunque delle parole che oggi l'assessore Giusto Catania ci ha rivolto per r