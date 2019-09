Palermo : esplosione bombola a gas - abitanti evacuati rientrano nel palazzo : Palermo , 30 set. (AdnKronos) – Sono rientrati nelle loro abitazioni gli abitanti del palazzo di piazza Leoni evacuati dopo l’ esplosione della bombola a gas nella cucina di un ristorante, in fase di ristrutturazione. Non si sono registrati feriti, solo qualche lieve malore.L'articolo Palermo : esplosione bombola a gas, abitanti evacuati rientrano nel palazzo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Esplosione in un ristorante di Palermo - ferite tre persone : forse fuga di gas : Tra persone sono rimaste ferite a causa dell’Esplosione di una bombola di gas all’interno di un ristorante di Palermo. Con sarebbe una fuga di gas dietro al forte boato che ha scosso la città questo pomeriggio. L’Esplosione fortissima è avvenuta in piazza Leoni, all’interno della cucina del ristorante Verde Chiaro. Sono almeno tre le persone ferite in maniera non grave. Il locale era in ristrutturazione. Per strada si ...