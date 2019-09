Padova | famiglia aggredita da pusher che vogliono vendere droga

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Federico Garau Il capoè stato avvicinato da alcuni spacciatori nigeriani, che gli hanno proposto con insistenza di acquistare della. La risposta negativa ha scatenato la violenza Scene di incredibile violenza e degrado a, dove unamarocchina è stata accerchiata e brutalmenteda un gruppo dinigeriani. In seguito all'episodio tre persone sono finite in ospedale. Il fatto si è verificato domenica scorsa, nel primo pomeriggio, quando una coppia di nordafricani si trovava in auto in via Cairoli, nei pressi della stazione ferroviaria. A bordo della vettura, anche i figli piccoli dei coniugi, di 10, 5 e 3 anni. Laaveva raggiunto la zona per incontrare un parente, impiegato come macellaio in un negozio etnico, ma le cose sono andate in maniera ben diversa. Una volta fermata l'automobile, alcunisi sono avvinati al ...

