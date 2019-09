Ostia Lido chiude stagione estiva con grande evento | Gibson Brothers si esibiscono al

Serie D - spopola il nuovo coro del Palermo : entusiasmo sugli spalti sulle note di “Ostia Lido” [VIDEO] : E’ un Palermo rinato quello che ha approcciato alla Serie D. Due vittorie in altrettante gare e campionato iniziato al meglio per i rosanero dopo l’estate travagliata. E proprio l’estate ha ispirato i tifosi del Palermo per il nuovo coro. Oltre 17 mila presenze registrate nella partita casalinga contro il San Tommaso. La Curva Nord 12 sulle note del tormentone estivo “Ostia Lido” di J-Ax ha incitato e ...

J-Ax all’Algida Red Party 2019 a sostegno dei disabili festeggia il triplo platino di Ostia Lido : Ci sarà anche J-Ax all'Algida Red Party 2019, l'evento gratuito con il quale si supporteranno i diritti dei disabili, con l'attuazione di progetti concreti che garantiscano tutela per tutti coloro che si trovino in condizioni di bisogno e per migliorare i progetti di inclusione sociale sul territorio. J-Ax si è già detto entusiasta della partecipazione, spiegando i motivi che l'hanno spinto a partecipare all'evento in programma per l'11 ...

J-Ax a Ostia Lido per ‘Algida red party’ : dal tormentone estivo alla piazza : Roma – J-Ax a Ostia Lido. Dopo avere lanciato il tormentone estivo che ha fatto della spiaggia di Roma una delle piu’ citate di questa estate, il cantante il prossimo 11 settembre partecipera’, in piazza dei Ravennati, all”Algida red party’ (dalle ore 16). L’evento nasce per promuovere l’inclusione sociale nel territorio del municipio X anche attraverso il sostegno ad Anffas onlus. “Ho sposato fin ...