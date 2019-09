Oroscopo Bilancia | ottobre | periodo di chiarimenti per l' amore

L'Oroscopo del giorno 2 ottobre - da Bilancia a Pesci : la Luna entra in Sagittario : L'oroscopo del giorno 2 ottobre 2019 mette in primo piano il grande momento offerto dalla Luna ai nati in Sagittario. Dunque, buone notizie in arrivo dall'Astrologia per questo mercoledì di metà settimana, in primis per gli amici che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo del meraviglioso segno di Fuoco citato poc'anzi. La fortuna non guarderà solamente in direzione del Sagittario, questo è poco ma sicuro: in base a quanto estrapolato dalle ...

Oroscopo Bilancia - ottobre : mese di alti e bassi - insicurezza in amore : Il mese di ottobre si rivelerà un tantino faticoso per il segno, già a partire dalle prime settimane infatti qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare fastidi fisici o malesseri stagionali. Le difficoltà non mancheranno anche per quanto riguarda i sentimenti, è un momento di alti e bassi in cui non mancano le insicurezze e i dubbi. Dunque all’interno dei rapporti di coppia saranno frequenti le incomprensioni, mentre coloro i ...

Oroscopo martedì 1 ottobre - segni top e flop : male Pesci - Bilancia romantica : L'Oroscopo di martedì 1 ottobre apre le porte al nuovo mese. Archiviati gli affanni di settembre, mente e corpo iniziano ad abituarsi alla nuova stagione autunnale. In questa giornata la Luna è crescente nel segno dello Scorpione. Proprio quest'ultimo è tra i segni top di questo martedì, ma anche altri 5 segni sono tra i favoriti delle stelle. Mentre fra i meno fortunati ci saranno Toro e Cancro. In seguito le previsioni della giornata per i 12 ...

Oroscopo 18 ottobre : hobby per Bilancia - Acquario euforico : Nella giornata di venerdì 18 ottobre i Gemelli saranno indaffaratissimi con il proprio lavoro e con le proprie cose da fare in senso generale, mentre il lavoro per i nati del segno del Cancro potrebbe subire una pericolosa battuta d'arresto. L'Acquario ed il Capricorno saranno alcuni dei segni favoriti della giornata. A seguire, le previsioni per gli altri segni dello zodiaco. ...Continua a leggere

L'Oroscopo di domani 30 settembre : Toro audace - Bilancia estroversa : L'oroscopo di lunedì approfondisce i transiti planetari a caccia di novità che segnano il destino di ciascun segno zodiacale. Alcuni simboli come l'Ariete, il Cancro e il Capricorno saranno presi da alcune insicurezze che minacciano una felicità che stenta ad arrivare. Luna in Bilancia cerca di approfondire le sensazioni amorose elargendo armonia e cercando di rafforzare i legami. Complice anche Marte dalla Vergine, che elargisce grinta e ...

L'Oroscopo del giorno 30 settembre da Bilancia a Pesci : la Luna tinge d'amore lo Scorpione : L'oroscopo del giorno 30 settembre 2019 mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni d'inizio settimana in esclusiva per i sei segni dello zodiaco relativi alla seconda sestina. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? A dare risposta, come giusto che sia, l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia fino al 6 ottobre : Bilancia innamorata - Acquario confuso : L'oroscopo dell'amore di coppia di inizio ottobre approfondisce il transito planetario di Luna dapprima in Bilancia, poi in Scorpione, Sagittario e Capricorno. Una nuova sensibilità anima anche gli altri simboli alle prese con le faccende del cuore, in più Mercurio nella giornata di venerdì passerà in Scorpione e garantirà una nuova intuizione magnetica alle previsioni astrologiche segno per segno. Sensazioni imprevedibili nelL'oroscopo ...

Oroscopo domenica 29 settembre - classifica 'top' e 'flop' : sfide per Bilancia - Cancro OK : L'Oroscopo del giorno 29 settembre è pronto a svelarci che tipo di domenica possiamo aspettarci. Abbiamo la Luna crescente in Bilancia, quindi è il momento perfetto per seminare certe ambizioni e per dedicarsi al proprio aspetto fisico. In seguito le previsioni segno per segno ordinate in ordine decrescente (dall'ultimo al primo) a seconda della classifica top e flop del giorno. classifica segni flop, Oroscopo 29 settembre 12° Leone – Non vi ...

Oroscopo 14 ottobre : lavoro extra per la Bilancia - Scorpione stacanovista : La giornata di lunedì 14 ottobre molti segni vorranno staccare la spina dalle compagnie abitudinarie o semplicemente dal proprio lavoro, come nel caso dei nativi dei segni del Capricorno e dell'Acquario, mentre la stanchezza sarà il punto principale dei segni dell'Ariete e del Leone. Meglio la Vergine e la Bilancia. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata, per tutti i segni. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: vi sentirete ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 27 settembre : Gemelli libero - Bilancia grintosa : Gli incroci planetari nelL'oroscopo dell'amore per i single di venerdì dettano legge in campo affettivo e indicano una strada da seguire per concretizzare i sogni e raggiungere una felicità amorosa tanto ambita. Buone le opportunità sentimentali soprattutto per Toro, Bilancia, Sagittario e Capricorno, che potranno sprigionare tutto il loro "magnetismo" per conquistare l'amore, con tenacia e una nuova consapevolezza. Di seguito le previsioni ...

L'Oroscopo del giorno 28 settembre - 2ª metà zodiaco : weekend con Luna nuova in Bilancia : Una nuova giornata si profila all'orizzonte: curiosi di sapere cosa prevede L'oroscopo del giorno 28 settembre 2019? Sotto osservazione in questo contesto il sesto giorno della settimana coincidente con l'inizio del weekend, analizzato approfonditamente in relazione agli ultimi sei segni facenti parte dello zodiaco. Dunque occhi puntati come sempre sui settori della quotidianità riguardanti l'amore e il lavoro: iniziamo immediatamente a dare ...

L'Oroscopo del giorno - venerdì 27 settembre : Cancro fortunato - emozioni per Bilancia : Durante la giornata di venerdì 27 settembre i nativi Sagittario proveranno forti emozioni all'interno della loro relazione di coppia, al contrario per Gemelli potrebbe esserci un po’ di nervosismo. Giornata molto fortunata per i nativi Cancro, soprattutto in ambito lavorativo, mentre per Leone si presenteranno tante occasioni per stringere una collaborazione sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della ...

Oroscopo ultimo weekend di settembre : shopping per la Bilancia : Durante il weekend del 28 e 29 settembre 2019 troveremo la Luna, il Sole, Mercurio e Venere nel segno della Bilancia mentre Marte sarà nell'orbita della Vergine. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Nettuno stabile in Pesci. Gemelli spensierato Ariete: bellicosi. Gli Astri bilancini, capitanati dai due Luminari, lascerà ben poco spazio ...

Oroscopo settimana dal 30 settembre al 6 ottobre : Ariete indaffarato - novità per Bilancia : Le previsioni degli astri della settimana compresa lunedì 30 settembre e domenica 6 ottobre si prospettano piene di soddisfazioni per la Vergine, mentre l'Ariete sarà particolarmente indaffarato. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i 12 segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: avrete parecchie cose da fare e dovrete ben organizzarvi. L'amore sarà a vostro favore nel fine settimana, per cui dovrete approfittarne. Anche ...