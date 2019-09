Open Italia a Roma | “punta diamante progetto Ryder”

Roma va in buca - Open d'italia di golf sbarca a Roma : Roma va in buca. Il salone d'onore del Coni ha fatto da cornice alla presentazione della 76a edizione dell'Open d'italia di golf in programma Capitale

Golf - Franco Chimenti : “Francesco Molinari farà sognare all’Open d’Italia. La Ryder Cup 2022 è una sfida vinta” : “L’Open d’Italia vanterà grandissimi campioni. Francesco Molinari ci farà vedere cose fenomenali, ne sono sicuro. Con lui ci saranno tanti grandi interpreti della disciplina come Justin Rose e molti altri. Ma l’Italia può contare su altri grandi giocatori come Andrea Pavan, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Nino Bertasio. Sarà grande spettacolo” (fonte: Ansa). Con queste parole si è espresso Franco Chimenti, n.1 della ...

Golf – Tutto pronto per il 76° Open d’Italia : Poulter - Hatton e Noren le star della Ryder Cup all’Olgiata : Altri tre campioni nel field del torneo delle Rolex Series European Tour in programma a Roma dal 10 al 13 ottobre. I due britannici già vittoriosi in passato. Biglietti e abbonamenti in vendita sul circuito TicketOne Ian Poulter, Tyrrell Hatton e Alex Noren, tra i protagonisti dell’euro-trionfo alla Ryder Cup di Parigi 2018, arricchiscono il field delle grandi occasioni che caratterizza la 76ª edizione dell’Open d’Italia. Parata di stelle ...

Golf – 76° Open d’Italia : per la prima volta il torneo avrà una triplice copertura tv : 76° Open d’Italia in onda su Rai, Sky e GolfTV. Per la prima volta il torneo avrà una triplice copertura televisiva Un Open d’Italia da vivere dalla prima all’ultima buca per non perdersi neanche un colpo dei campioni in gara all’Olgiata Golf Club di Roma dal 10 al 13 ottobre. Rai Sport, Sky Sport e GolfTV, infatti, trasmetteranno la 76esima edizione del torneo, quinta tappa 2019 delle Rolex Series European Tour. L’appuntamento clou del ...

Canada Goose apre il suo primo store in Italia : presentata “Live in the Open” - una speciale Global Campaign [GALLERY] : Canada Goose in occasione dell’apertura del suo primo store Italiano presenta ‘Live in te Open” Storie di Pionieri oltre i confini, una straordinaria Global Campaign che documenta il rapporto tra le persone e le loro comunità Canada Goose apre il suo primo store in Italia, il secondo in Europa dopo quello di Londra. Lo store, sito a Milano in via della Spiga 10, lascia spazio al racconto della storia di Canada Goose e dispone di una ...

Golf - European Tour 2019 : al KLM Open di Amsterdam cinque italiani sfidano Sergio Garcia : La lunga storia del KLM Open, che poi è il nome commerciale dell’Open d’Olanda, fa tappa per la prima volta quest’anno ad Amsterdam, e precisamente al The International. Si tratta del tredicesimo campo sul quale si disputa il torneo, dal 1972 nell’European Tour e che nella maggior parte dei casi si è disputato a Zandvoort, all’Aja e a Hilversum. Proprio in queste ultime due città sono arrivati gli unici due successi ...

Golf : anche Shane Lowry presente all’Open d’Italia dopo aver vinto il suo primo Major al Royal Portrush : Ci sarà anche Shane Lowry al via dell’Open d’Italia 2019 che si svolgerà all’Olgiata, oltre il nord di Roma, dal 10 al 13 ottobre. Il vincitore dell’ultimo Open Championship è solo l’ultimo di una serie di annunci di primissimo piano effettuati dalla FederGolf tramite il proprio sito ufficiale: negli scorsi mesi erano stati infatti annunciati nomi del calibro di Justin Rose, Thorbjorn Olesen e Paul Casey, senza ...

Golf-Open d’Italia : tanti big sul green - presente anche Shane Lowry : In occasione della 76^ edizione dell’Open d’Italia, saranno tanti i big che si sfideranno sul green I campioni delle ultime due edizioni dell’Open Championship, il Major più antico del golf (prima edizione nel 1860), per l’Open d’Italia 2019. Shane Lowry, Francesco Molinari (vincitore a Carnoustie nel 2018), i britannici Justin Rose e Paul Casey e tanti altri big internazionali saranno tra i grandi protagonisti della 76esima ...

US Open – Quanto ha guadagnato Matteo Berrettini? Il tennista italiano riceve un maxi assegno dopo la semifinale : Matteo Berrettini esce sconfitto dalla semifinale degli US Open contro Nadal, ma ha un buon motivo per sorridere: i guadagni schizzano alle stelle La cavalcata trionfale di Matteo Berrettini agli US Open è terminata in semifinale. Il tennista italiano è stato fermato da Rafa Nadal, scoglio ancora insormontabile per il giovane romano che ha comunque dimostrato di poter arrivare in fondo anche nei tornei più importanti del calendario, ...

US Open – Nadal - ironia e un pizzico di veleno contro il giornalista : “ho perso 4 volte il servizio? Sei italiano - tifi Berrettini” : Rafa Nadal risponde con ironia, e anche un po’ di veleno, alla domanda di un giornalista italiano che gli fa notare di aver perso il servizio 4 volte: in vista della sfida contro Berrettini, è già derby Spagna-Italia Ha specificato che fosse ironico, qualche risata in conferenza stampa lo ha confermato, ma il tono e le risposte rivolte ad un giornalista italiano, hanno tradito un po’ di fastidio nella voce di Rafa Nadal. In ...

Tifa Fiorentina - il suo idolo è LeBron e non rinuncia alla carbonara : Matteo Berrettini - il sogno italiano agli US Open : Matteo Berrettini, il sogno italiano agli US Open: il tennista azzurro raggiunge la semifinale dello Slam americano 42 anni dopo Barazzutti. Adesso c’è Nadal! Per trovare l’ultimo tennista maschile italiano in semifinale agli US Open si deve tornare indietro fino al 1977, quando Corrado Barazzutti si dovette fermare al penultimo atto dello Slam americano contro Jimmy Connors. Ben 42 anni dopo, l’Italia porta un altro ...

Us Open - storica impresa di Matteo Berrettini : il 23enne è il secondo italiano arrivato in semifinale. Sfiderà Rafael Nadal : Di classe, di fisico ma sopratutto di testa. Dopo quattro ore di partita e al quinto match point. impresa storica di Matteo Berrettini nei quarti di finale degli Us Open. L’azzurro n. 25 del mondo batte per 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5) il francese, numero 13 del seeding, Gael Monfils e diventa il secondo italiano nella storia a raggiungere la semifinale del prestigioso torneo, 42 anni dopo Corrado Barazzutti nel 1977 (quando però il torneo si giocava ...

