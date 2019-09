Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) A Zanda le multe non piacciono. Né quelle di Di Maio né quelle del Pd in Umbria: “È un errore”. Errore è la parola che il tesoriere del Pd ripete più volte, in questa conversazione con l’Huffpost. Sull’Umbria, ma anche sull’approvazione del taglio dei parlamentari senza la garanzia di una nuova legge elettorale: “Scardina la rappresentanza. Sarebbe stato meglio abolire il Senato tout court”. Non parla apertamente di “cedimento” del Pd ai Cinque stelle, anzi loda l’operato di Zingaretti, ma per la prima volta dnascita del Conte bis nomina la parola crisi, svelando la debolezza dell’attuale assetto: “Questa è una maggioranza fragile, costruita a ferragosto,può”. E invita Conte a farsi carico delle tensioni causate da Renzi ...

HuffPostItalia : 'Ogni capriccio può portare alla rottura' - robybrunelli : @opissochiara1 ?????????? Ogni riccio un capriccio ???? sei fantastica Chiara,mi diverte il tuo allegro modo di prenderti in giro ?? - annanamia : @GiorgiaMeloni Che noia, che palle ????, sempre le stesse cose ogni tanto potresti raccontarci una bella barzelletta… -