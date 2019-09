Oggi il governo prenderà alcune importanti decisioni economiche

Oggi in Israele cominciano le trattative tra il partito di Netanyahu e quello di Benny Gantz per formare un governo di unità nazionale : Ieri in Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, leader del partito centrista Blu e Bianco che ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi alle elezioni della scorsa settimana, hanno deciso di cominciare le trattative per creare un governo

Ultime notizie/ Ultim'ora Oggi - rottura Governo-Whirlpool - 21 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Incontro Whirlpool-governo, il ministro Patuanelli lascia il tavolo, torna la Serie A, 21 settembre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora Oggi. Israele - Netanyahu a Gantz "Un governo di unità" : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Dopo le elezioni in Israele, il premier uscente Netanyahu invita Gantz a fare un governo di unità, 19 settembre 2019,

E adesso comanda Matteo Renzi Da Oggi il governo è più debole... : Da "Enrico stai sereno" a "Giuseppe stai sereno" il passo è relativamente breve. D'altronde sono trascorsi solo cinque anni (2014-2019). La scissione nel Partito Democratico da parte di Matteo Renzi e dei suoi fedelissimi, anche se almeno per il momento non... Segui su affaritaliani.it

Renzi chiama Conte e gli annuncia il suo addio al Pd : “Garantirò l’appOggio al governo” : Matteo Renzi ha chiamato il premier Giuseppe Conte in serata per annunciargli la sua fuoriuscita dal Partito Democratico. Nella stessa telefonata l'ex-segretario dem ha assicurato al presidente del Consiglio che continuerà a sostenere convintamente il governo.Continua a leggere

Governo : Oggi a Palermo prima visita istituzionale del ministro Provenzano : Palermo, 13 set. (AdnKronos) - prima visita istituzionale per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, che oggi sarà a Palermo a visitare la scuola dell'Istituto comprensivo "Piersanti Mattarella Bonagia" nel quartiere Bonagia di Palermo. "In tutti questi anni abbiamo

?Governo - nodo sottosegretari : Conte in pressing - Oggi consiglio dei ministri alle 9.30 : È prevista per questa mattina alle 9.30 una riunione del consiglio dei ministri. Lo si è appreso da fonti di governo. In Cdm è attesa la nomina dei nuovi...

Governo - nomine dei sottosegretari : notte di trattative - Oggi il giuramento : Nel Movimento l’agitazione innescata dal metodo di selezione dei candidati ha generato un clima di mugugni e sospetti

Governo : Bellanova - ‘grazie a Renzi Oggi esecutivo e non manifesti elettorali’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Sono vicina a Matteo Renzi ma sono stata valutata per il lavoro svolto. Di un nuovo partito ne discuteremo da qui alla Leopolda, ma qualunque decisione assumeremo non sarà in contrapposizione con il Pd. Ma vorrei ricordare che Matteo Renzi è la persona che ha permesso che oggi in Italia ci sia un Governo anziché i manifesti elettorali”. Così il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova (PD), ...

Conte a Bruxelles : “L’Italia Oggi è più forte e con il nuovo governo avremo ruolo di primo piano in Ue” : “L’Italia oggi è più forte, e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento dell’Unione europea. La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea”. Giuseppe Conte, poco prima di incontrare la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, ha scritto un post su Facebook per parlare dei prossimi ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora Oggi - Governo incassa la fiducia al Senato - 11 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il Governo incassa la fiducia al Senato. Paolo Gentiloni nuovo commissario UE agli affari economici, 11 settembre 2019,

Governo - Paragone (M5s) si astiene : “Da sovranisti a euristi. Dite che cambierete l’Ue - ma vi ha già corrotto. Oggi flessibilità è solo morfina” : “Da sovranisti si è diventati euristi. Dite che ‘cambierete l’Europa’, ma vi ha già corrotto. Ho la tentazione di votare no alla fiducia, mi asterrò solo per rispetto di chi crede nella rivoluzione della pochette. Io resto nella trincea contro il fanatismo liberista di questa Unione europea”. Così il senatore dei Cinque stelle Gianluigi Paragone, durante il voto di fiducia al Governo Conte 2, a Palazzo Madama. ...