Nuove sanzioni da 290mila euro per Adriano Panzironi e Life 120

Fonte : wired

(Di lunedì 30 settembre 2019)in una puntata de ‘venga a pranzo da noi’ Ancora un provvedimento sanzionatorio nei confronti die delle aziende a lui riconducibili: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha fissato in poco meno di 300milail valore delle ulteriori multe nei confronti di120 Italia e Welcome Time Elevator (l’editore dei libri targati120), a cui si aggiunge anche l’emittente televisiva Teleuniverso, che controlla il canale dove vanno in onda gran parte delle trasmissioni in cui il guru della dieta è protagonista. I dettagli del procedimento istruttorio La motivazione fornita dall’antitrust per motivare la decisione è “la reiterazione di pratiche commerciali scorrette”: si tratta, infatti, degli stessi comportamenti già contestati nei mesi scorsi allo stesso. In ...

