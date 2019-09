Nuoto di fondo | World Series Chun’An 2019 | Bridi si impone in Cina nell’ultima tappa

Nuoto di fondo - Gregorio Paltrinieri : “Nella 10 km di Tokyo 2020 si partirà alle cinque di mattina - la gara sarà un po’ falsata” : Gregorio Paltrinieri ha parlato all’ANSA delle gare che affronterà a Tokyo 2020 , dove al momento ha già staccato il pass (nominale) nella 10 km del Nuoto di fondo . L’azzurro però dovrebbe prendere parte anche alle gare in corsia sulla distanza degli 800 e dei 1500 metri stile libero. Si partirà all’alba nipponica nella 10 km delle Olimpiadi il prossimo anno: “L’acqua molto calda è un problema per la 10 km di Tokyo , ...

Nuoto di fondo - Coppa del Mondo 2019 : Rachele Bruni seconda a Ohrid - prima nella generale! Podio per Bridi e Furlan : Sul lago Ohrid (Macedonia) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo di Nuoto di fondo , grande Italia nella 10 km femminile. Rachele Bruni e Arianna Bridi hanno infatti conquistato secondo e terzo posto alle spalle della fuoriclasse brasiliana Ana Marcela Cunha, Campionessa del Mondo della 5 e della 25 km, chi si è imposta sulla distanza olimpica col tempo di 2h11:38.38. La sudamericana ha sconfitto in volata l’azzurra, ...

Nuoto di fondo - Gregorio Paltrinieri : “Faceva caldo - sono partito piano per poi rimontare. Pensavo di aver vinto - voglio tornare in Giappone da protagonista” : È andato in scena oggi, in quel di Tokyo, il test olimpico nelle acque Giapponesi in vista dei Giochi del prossimo anno per quanto riguarda il Nuoto di fondo: una 10 chilometri molto confusa, tra caldo, acque sporche e problemi ai trasponder. Successo dubbio all’australiano Kei Edwards davanti al nostro Gregorio Paltrinieri, che a primo impatto sembrava aver vinto. Questo il commento a caldo alla FIN dell’azzurro: “Faceva molto ...