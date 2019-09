Nubi sull' economia lombarda | pesano i dazi e il rallentamento tedesco

MALTEMPO - Nubifragi in molte regioni - meteo prossime ore sull'Italia : Roma - Il minimo di bassa pressione che nel corso della serata di domenica e della notte di lunedì è scivolato lungo l'Italia centrale ha portato forti temporali e nubifragi dapprima sulla Toscana meridionale, poi anche sul Lazio. Davvero ingenti i quantitativi di pioggia tra le province di Grosseto e di Viterbo. A cavallo tra le ultime ore della giornata di domenica e le prime del lunedì sono caduti fino a 160mm sulla ...

Allerta Meteo Estofex - primo giorno della stagione autunnale con forte maltempo sull’Italia : attenzione a Nubifragi - grandine e tornado : Allerta Meteo – Il primo giorno della stagione autunnale sarà caratterizzato dal maltempo su buona parte d’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 2 per la costa adriatica orientale, principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia, l’Adriatico e i Balcani occidentali per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello 1 per la Francia occidentale, ...

Meteo : domenica col forte maltempo - Nubifragi sulle regioni tirreniche : Un vasto e intenso peggioramento di stampo atlantico sta raggiungendo l'Italia in questo ultimo giorno d'estate astronomica. L'allerta Meteo diffusa dalla Protezione Civile verrà molto probabilmente...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo sull’Italia : Nubifragi - grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo ora si sposta verso sud e coinvolge anche le nostre regioni meridionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per l’Italia, il Tirreno e le aree circostanti, principalmente per nubifragi. Previste anche trombe marine. grandine di grandi dimensioni attesa sulle parti meridionali. Livello 1 per la Penisola Iberica orientale e settentrionale, principalmente per ...

Maltempo - Nubifragi in Piemonte - tempesta di fulmini in Liguria - neve sulle Alpi : il punto della situazione : Siamo solo al 6 settembre ma l’estate sembra già un ricordo in buona parte dell’Italia, dove le temperature hanno subito un calo e le piogge, a volte anche violente, hanno preso il posto di sole e caldo. L’autunno sembra essersi già presentato al Nord Italia nelle scorse ore, soprattutto in Piemonte e in Liguria. Nella zona delle Langhe, in appena un’ora, nel pomeriggio di ieri, sono caduti fino a 130mm di pioggia ad Alba e nei paesi ...

Maltempo - temporali e Nubifragi sull’Italia : l’elenco delle regioni a rischio allerta : Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse dopo l'ondata di Maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Sardegna. Per domani, giovedì 29 agosto, sono sei le regioni per cui è stata diramata una allerta gialla e cioè Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Umbria e Abruzzo.Continua a leggere

Violento Nubifragio sulla città : strade allagate e disagi. Le immagini sono spaventose : Clamorose immagini quelle che arrivano direttamente da Cagliari. Un Violento nubifragio si è abbattuto, nelle ultime ore, sul capoluogo isolano e su gran parte della Sardegna. Le previsioni meteo, d’altronde, parlavano chiaro e avevano annunciato violenti temporali che dalla penisola iberica si sarebbero spostati verso l’Italia, colpendo in maniera preliminare l’isola, per poi scaricare la loro forza su Toscana, Lazio, Umbria e Marche. La ...

Meteo Italia LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : molte Nubi e qualche temporale sull’Appennino - avanza il peggioramento da Ovest : Contesto generale di ampio bel tempo, oggi, su gran parte del Paese. Anche l’instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi risulta fortemente ridotta rispetto ai giorni passati, pur tuttavia nubi cumuliformi sono fiorite diffusamente lungo tutta la dorsale appenninica, sui rilievi alpini e prealpini e rilievi interni delle isole maggiori. Questo pomeriggio non sono presenti fenomeni particolarmente estesi, ma diversi a carattere locale e ...

Nubi lenticolari sospese sull’Etna - la foto del giorno scelta dalla NASA : Nubi lenticolari sospese sull’Etna, segnato dalla lava mentre in cielo brillano la Luna e la stella Aldebaran: è la foto del giorno selezionata dalla NASA (Astronomy Picture of The Day, Apod), la 4ª foto italiana scelta negli ultimi 5 mesi e la 3ª scattata dalla Sicilia. L’autore è l’astrofotografo siracusano Dario Giannobile. Si tratta, appunto, delle Nubi lenticolari, tipiche dei “fenomeni di onda”, le onde ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo sulle Alpi : attenzione a Nubifragi e grandine di grandi dimensioni : Allerta Meteo – La penultima settimana del mese di agosto si apre all’insegna del maltempo sulla catena Alpina. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per le Alpi principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Livello 2 per la Spagna settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni. Livello 2 anche per Polonia e Bielorussia settentrionale principalmente per grandine di grandi ...

Nubifragio e tromba d'aria sull'Irpinia : crollano le luminarie a Grottaminarda : Un violento Nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sull?Irpinia. I disagi maggiori si sono registrati nella Valle dell?Ufita. A Grottaminarda è venuta giù una parte...

Maltempo - Nubifragio sull’Irpinia : danni in tutta la provincia : Si è abbattuto improvvisamente sull’Irpinia, un violento nubifragio che sta causando danni in tutta la provincia. Alberi sradicati e tralicci abbattuti in vari comuni. Sono questi i primi danni registrati, tra cui anche le luminarie di Ferragosto allestite a Grottaminarda (Av), buttate giù dalla violenta tromba d’aria. L'articolo Maltempo, nubifragio sull’Irpinia: danni in tutta la provincia sembra essere il primo su Meteo Web.