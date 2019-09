Nick Luciani dei Cugini di Campagna confessa | “Ora faccio il muratore | il piastrellista

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il momento d’oro deidiè finito da un pezzo e, dopo il successo, per l’ex biondosono iniziati i problemi economici, come lui stesso ha raccontato a “Pomeriggio 5“. “E’ stato un periodo nero, ma da un po’ di tempo ho ripreso anche con il canto. Mi sono dovuto reinventare e ho imparato a fare il, il, il giardiniere e l’elettricista“, ha rivelato il cantante.ha precisato che in questi anni per risparmiare con la manutenzione di casa sua si è adattato a fare i lavori più faticosi, anche il taglialegna. In questi anni infatti, ha detto, si è rimboccato le maniche e così ha imparato a risparmiare su tutto. L'articolodeidi: “Orail, il, il giardiniere e l’elettricista” proviene da Il Fatto ...

