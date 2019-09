Nicholas Green | a 25 anni dall’omicidio i genitori tornano in Calabria “Donare i suoi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Perdereè stata la cosa più dura che mi sia mai capitata. Ma donare iorgani non è stata una scelta difficile. Che lui sia riuscito a salvare altre giovani persone è un miracolo medico. Che queste vivessero nella sua nazione preferita sembra semplicemente giusto“. Maggie, madre di, ricorda così quel 1 ottobre del 1994. Sono passati 25, ma quello che è successo rimane nitido. La famigliaera in vacanza ine stava attraversando in macchina l’autostrada Salerno-Reggio. All’altezza di Polistena rimane vittima di un tentativo di rapina: due colpi di pistola sparati da due uomini, poi identificati e condannati, colpiscono e uccidono, che all’epoca aveva settee viaggiava sul sedile posteriore dell’auto insieme alla sorellina di quattro. I due responsabili, Michele Iannello e Francesco ...

