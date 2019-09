“Nella Setta” di Flavia Piccinni e di Carmine Gazzanni ha vinto il Premio Mattarella

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Nella Setta” di(collaboratrice di Huffpost) e dihailGiornalismo 2019. A premiare i due autori i genitori del giovane Marco Vannini. “Abbiamo deciso - hanno spiegato i due autori - di dedicare questo inaspettato riconoscimento a tutte le vittime che hanno avuto il coraggio di raccontarci la loro storia, che hanno avuto fiducia in noi e hanno rischiato in prima persona per mostrare un vuoto normativo che affligge quattro milioni di persone”

